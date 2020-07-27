湖南女孩邊刷牙邊仰頭狂笑 牙刷滑進喉嚨

湖南一名大二女生邊刷牙邊看綜藝節目，一陣狂笑後，牙刷竟然滑進了喉嚨。

杭州交通報導，湖南某高校大二學生小雨（化名）日前到南華大學附屬長沙市中心醫院消化內科看病，說自己把一支牙刷吞進去了，「太尷尬了，要不是第二天痛得吃不了東西，我都不好意思到醫院來！」

據報導，7月22日晚，小雨一邊盯著手機看娛樂節目一邊刷牙，看著看著就忘了自己正在刷牙，看到特別搞笑的部分，她仰頭哈哈大笑，「就在那一瞬間，牙刷滑進了喉嚨，那個過程特別順暢，來不及採取任何補救措施」。

「當時只感覺喉嚨有點脹痛，沒其他不舒服的症狀，我覺得這事太不可思議、太丟人了，所以準備先觀察一下，看看會不會排出來。」隔天起床後，小雨感覺腹部疼痛，在吃東西時尤其明顯，這才趕緊到醫院求助。

醫生立即給小雨進行CT檢查，在其胃下部近胃竇區看到牙刷狀低密度異物影。若不及時取出，可能給胃部造成嚴重損傷甚至大出血。

想取出牙刷卻不容易，牙刷長約20厘米，頑固地卡在胃內，而且患者胃內有食物殘留，嚴重影響醫生的視野，加大取出難度。在充分評估和完善術前準備後，醫護團隊小心操作胃鏡，先用異物鉗調整了毛刷端的位置，再調整牙刷方向，然後用圈套器將牙刷頭套住，讓牙刷順著胃和食管的軸向慢慢上行。當整支牙刷從患者口裡完全取出後，大家終於鬆了一口氣。