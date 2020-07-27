高考比預估高了30分 江西18歲女生興奮到腦出血
江西南昌市一位考生日前得知高考成績後異常興奮，可幾分鐘後突發頭痛，家人趕緊把她送醫，竟是腦出血。
光明網報導，據了解，患者姓黃，今年18歲，是南昌市今年的高考考生。南昌二附院急診科醫生廖春耀表示，患者當時意識已經不太清楚，兩側瞳孔不等大，初步判斷是腦出血。做了腦CT後，發現腦室大量出血，出血量大概有100毫升左右。
因病情嚴重，患者被緊急送到手術室，在實施顱腦微創手術後，醫生們取出了血塊，目前病情趨穩。
廖春耀表示，問了家屬，家屬說她平時估分是470多分，後面查分以後發現高了30多分，考了507分，所以非常高興，過度興奮了。
廖春耀說，這種突發性腦出血一般出現在老年群體中，在年輕人中很少出現，尤其是在20歲以下的年輕人中基本不會出現，這也是他碰到的第一例。他說，提防這種疾病發生，控制好情緒最重要。
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