511歲…福建荔枝王 可嘗明朝味兒

福建省永春縣岵山鎮的茂霞村，是「中國傳統村落」首批入選者，村裡有古寨、古厝、古寺、古民宿，但最出名的還是村裡的古味荔枝，年齡最大的樹齡已經有511年了，可稱為「明朝味兒」的荔枝。

新京報報導，每年7月是茂霞村古味荔枝成熟的季節。黨支部書記陳建華指出，岵山鎮距今已有1000多年歷史。「目前，我們村年齡最大的一對『夫妻荔枝樹』樹齡已經有511年了。」陳建華稱。想要品嚐「明朝味兒」的荔枝嗎？茂霞村就有。

茂霞村所在的岵山鎮種植荔枝的歷史可追溯到宋朝，距今已有1000多年。目前，岵山鎮種有5萬多株荔枝樹，其中，百年以上的近2000株，年產量可達600噸。而在茂霞村百年以上的荔枝樹就有1811株，每年7月荔枝成熟時，一串串火紅的荔枝掛滿枝頭，點綴著整個村子。隨手摘下一顆，都是正宗的岵山荔枝味兒。

陳建華稱，村裡40年至50年的荔枝樹產下的荔枝每斤價格在12元到15元人民幣不等，「荔枝王」產下的荔枝每斤從四、五十元到百元不等。「能賣到100元左右一斤的是最頂級的荔枝了，產量很少。」