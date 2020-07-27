南開大學錄取通知送2粒蓮花種子 有深意

隨著高考成績公布，各大學陸續寄出錄取通知書。日前，南開大學曬出2020年高考錄取通知書設計，最吸睛的不是錄取通知書本身，是兩粒蓮花種子。而這麼一曬，就曬出了個熱搜第一。

綜合媒體報導，南開大學除了寄出2020年的高考錄取通知書，隨通知書一同寄出還有一只荷包，寫有「一元復始，萬象新生」字樣，裝有兩粒蓮花種子，學校表示，希望新生將其中一顆種於故鄉，不改初心；一顆帶來校園，見證成長。

其他學校的網友紛紛表示羨慕，並為自己的母校提出了錄取通知書建議。有網友說， 南開大學的創意很不錯，讓自己覺得像是出污泥而不染的白蓮花，冰清玉潔。也有人羨慕地說，「我缺的是種子嗎，我缺的是通知書啊！」

除了美好的寓意，其實南開大學和蓮有著非常深厚的聯繫。首先，南開大學八里台校區從建校開始就有一個馬蹄湖，在舊地圖上可以清晰看出兩個馬蹄的模樣。可惜在抗日戰爭一開始，馬蹄湖就被日本侵略者炸毀了一半，如今只剩下半個馬蹄了。

所以，錄取通知書中的蓮子是代表南開大學101年沒換校名、沒搬校址的傳承。

除了歷史的傳承，蓮子更代表了南開大學的一位「網紅」——葉嘉瑩先生。

葉嘉瑩生於1924年，小名為「荷」，任職南開大學時寫下「蓮實有心應不死，人生易老夢偏痴」的詩句。2019年還捐出5000餘萬人民幣的家產，並說：蓮花會凋謝，有一粒蓮子會留下來。教書是我最大的幸福與快樂，我希望把中國傳統文化美好的種子留下來。

這也是南開大學先生們的心聲。因此，錄取通知書中的蓮子，也是葉先生和南開諸賢的殷殷期盼。