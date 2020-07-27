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中國戲院重開 周末票房衝到3300萬人民幣

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

中國電影院自20日起允許恢復營業後，首周末票房上看3300萬元（人民幣，下同，約472.5萬美元），約為去年同比的三分之一。橫店影視基地也迎來劇組「開機潮」，逾100個劇組同時開工，也帶動相關工作職缺需求。此外，上海電影節25日開幕，象徵中國電影業在疫情後迎來重啟。

綜合媒體報導，從20日電影院重啟後，全國總票房從351萬元逐日增加，到周末已達3286萬元。目前已有4300家、超過38%的電影院復工，播放電影新舊片都有，也有部分電影院推出優惠票價吸引觀眾回流。然而，為了防疫需求，放映場次較平常減半，且每場入座率不得超過30%。

據燈塔數據分析顯示，觀眾對院線電影市場恢復期待強烈，「觀眾進場觀影的信心正在慢慢恢復，未來兩周，我們有信心票房能恢復到同期水平的三分之二」。

不只下游電影院復甦，上游的劇組也逐漸恢復動工。橫店影視基地目前有超過100個劇組在拍攝，比去年同比多16%。工作人員表示，因疫情關係，許多原定3月開機的劇組都推遲到了7月，臨演跟場記等人力需求也增加。

此外，第23屆上海電影節已開幕，阿里影業總裁李捷在開幕會上表示，期望盡微薄之力，幫助行業夥伴共渡難關。他說，阿里影業將陸續推出多部影片，「觀眾們經過了長達180天的等待，現在我們需要將優質內容更好地推送給他們」。

李捷表示，阿里影業將在七夕情人節檔期推出《我在時間盡頭等你》，國慶上映《我和我的家鄉》，年底聖誕檔期則有男星劉德華監製的《拆彈專家2》，另外，許鞍華領銜打造的《第一爐香》也將於今年上映。

電影 疫情

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