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中國影業復甦 橫店湧上百劇組開機

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

近日隨著低風險地區的電影院陸續開放，以及第23屆上海國際電影節在25日拉開帷幕，低迷已久的影視行業釋放出復甦信號。而影視拍攝基地裡的各大劇組也陸續開機了，據悉，橫店目前聚集100多個劇組，其中48個已開機，63個籌備中，這個數字和今年3月相比已翻了3倍。

央視財經報導，據工作人員表示，因疫情原因，許多原定3月開機的劇組都推遲到7月，從6月以來，橫店迎來劇組「開機潮」。在橫店目前已經開機拍攝的劇組有48個，籌備劇組63個。這個數字和今年3月相比已經翻了3倍，和去年七月相比也增加了16%。

據悉，有一間酒店的7棟樓中，85%的房間都已住滿，且大部分是劇組的工作人員。

報導說，隨著劇組開工，在橫店的群眾演員「橫漂」也隨之增加工作機會。浙江橫店影視城演員工會現場管理員趙龍表示，3月份疫情時，從去年5000名常駐群演降低到2000名，但從5月份開始劇組慢慢已經恢復了，目前有將近8000人左右。

目前在橫店演員工會服務部，一大早就有不少人來排隊諮詢登記演員證。進入7月以來，群演的需求量不斷增加，工會一邊招募新人，一邊聯繫有經驗的演員回歸劇組。

而影視器材及道具等行業的租賃情況也大大提升，目前90%的器材已經租出去進行拍攝了，很多的租賃訂單已經預排到了明年。

另據新華社報導，第23屆上海國際電影節25日拉開帷幕。據悉，本屆電影節採取線下和線上並行的方式舉辦，而影院展映影片達320多部，其中世界首映、國際首映、亞洲首映和中國首映片有232部，共分成36個大小單元，將在上海全市29家指定影院展映。

上海國際電影節的金爵獎主競賽單元和亞洲新人獎單元，今年受疫情影響不進行評獎，但公布了官方入選影片名單，並將舉辦中外劇組見面會，部分活動將依託互聯網技術支持和視頻播映等完成。國際影視交易也將採取「雲市場」方式進行。組委會表示，這都有助於兼顧疫情防控和電影產業復甦。

電影 疫情

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