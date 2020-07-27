長江第3號洪水形成 重慶驚見堰塞湖

水利部長江水利委員會水文局26日14時發布消息指出，長江今年第3號洪水在長江上游形成，預計27日晚間三峽水庫最大入庫流量在每秒6萬立方公尺左右，須警惕防範。

新華社報導，受暴雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水量明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，26日14時達到每秒5萬立方公尺，根據中國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準。

26日，水利部長江水利委員會水文局發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警，繼續發布長江中下游幹流城陵磯以下江段、洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江洪水橙色預警，金沙江石鼓江段、滁河洪水黃色預警，荊江河段洪水藍色預警。

另據重慶市武隆區政府26日消息指出，暴雨導致當地發生山體滑坡並形成堰塞湖，超過500名群眾緊急撤離。

新華社報導，受持續降雨影響，22日以來，武隆區土地鄉六井村中台組中堡滑坡後緣土體開裂出現大面積滑移變形狀況，滑坡體落入烏江支流沿滄河中；25日，當地出現暴雨天氣，滑坡進一步擴大，造成村道公路通行中斷，並完全阻斷沿滄河，形成水位13公尺、庫容水量約42萬立方公尺的堰塞湖。

據現場勘查監測，滑坡體積約130萬立方公尺，目前仍處於不穩定狀態，有零星落石，堰塞湖已出現溢壩情況，存在潰堤風險，對下游電站和場鎮造成威脅。

險情發生後，當地政府連夜組織沿河居民撤離，緊急轉移群眾到安全地帶，目前，險區162戶、520人已全部撤離，堰塞湖處置工作仍在進行中。