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濛窪蓄洪區 滿滿苦水+淚水

世界日報 / 中國新聞組／整理

安徽王家壩13年後再開閘洩洪，濛窪蓄洪區面臨第16次「水進人退」。當地發展適應性農業的路子也面臨了空前的考驗。

7月19日晚，鄭台孜莊台中心的喇叭裡傳來急促的通知：「要開閘了，快到莊台上，把東西收一下。」51歲的劉琴心想「壞事了」，趕忙拿起工具，小跑到莊台底下的毛豆地裡，連拉帶扯地搶收。此時，莊台底下已滿是拿著手電筒搶收作物的村民。

13年未開 千里淮河第一閘

要開的閘指的是鄭台孜西南不遠處的王家壩閘，距離上次蓄洪已經過去13年。這道閘口與淮河下游的曹台孜閘「一進水一退水」，中間圍成180.4平方千米的「濛窪蓄洪區」。若淮河水情告急，這個「口袋」便臨時「安置」淮河來水。王家壩閘也成為淮河上下游的分界點，被稱為「千里淮河第一閘」。

濛窪蓄洪區內，阜南縣王家壩、老觀、曹集、郜台四個鄉鎮的19.5萬人生活在131座莊台和6座保莊圩上。劉琴所在的鄭台孜莊台便是其中之一。在長期「鬥水」的歷程中，當地建成了四周低、中間壘高的聚居區「莊台」，形似倒扣的碗。「碗」反過來，則稱之為「保莊圩」。

「20日凌晨3點前轉移完，蓄洪區28.5米以下不留人」，7月19日，指令傳來，和鄭台孜一樣，其他100多個莊台的居民都經歷了一個緊張的夜晚。老觀鄉副鄉長李曉鳳回憶，考慮到王家壩閘口水位漲勢迅猛，老觀鄉通知讓28.5米以下的村民搬離。

在低窪處做生意的村民貨物更多。42歲的徐銀玲和丈夫用多年積蓄開了個1500多平米的超市，接到轉移通知後，她一趟一趟和親戚往上搬運價值300多萬元（人民幣，下同）的貨物。

根據阜南縣官方提供的信息，蓄洪區內，截至20日凌晨3點，當地共轉移在低窪處生產人員2017人，各類貨物不計其數。

居民為保護財產而忙碌的同時，王家壩水位正不斷上漲。報導說，王家壩是否開閘，濛窪蓄洪區是否啟用，決定於淮河流域的雨情、水情、汛情。「分洪與否」背後是一場與水的博弈。

濛窪蓄洪區所在的阜南縣位於淮河中游北岸，受地理位置因素影響，每遇集中降雨，淮河上游山區洪水極易在阜南境內形成梗阻，以致洪澇災害易發多發，這次來水，更為迅猛。

水利部淮河水利委員會主任、淮河防汛抗旱總指揮部常務副總指揮肖幼表示，今年淮河水情比較特殊，不同於以往主要受上游漲勢快影響，此次是中游側翼南部山區急降暴雨，造成淮河幹流和支流匯水疊加，中部頂托，水位快速上漲。

2小時改口 凌晨3點撤離眾人

7月17日晚間10時48分，王家壩漲至27.50米，形成淮河2020年第1號洪水。前述官方人士說，7月19日約下午5時，他們接到省裡通知，稱預計一天後王家壩達到29.30米的保證水位，但兩個小時後的晚間7時20分許，又接到凌晨3點前撤離人員的通知。

濛窪蓄洪區啟用，可以削減淮河洪峰，但不到萬不得已，蓄洪區不會啟用。7月19日夜裡至20日凌晨，水位數字不斷上漲，從凌晨4時水文站水位29.54米，到上午7時已至29.66米，國家防總決定開閘分洪，啟用濛窪蓄洪區。8時31分52秒，王家壩開閘，13孔全開，流量1560立方米/秒。

實際開始分洪的水位超過保證水位0.45米。「已經很危險，水再漲就可能漫過閘門。」王家壩閘管理處一位工作人員說。一般情況下，濛窪區內洪水傳播速度，從王家壩閘推進到老觀鄉約需7至10小時，到曹集鎮約需15至20小時，到郜台鄉約需30至40小時。

7月19日夜裡，劉琴一畝地只搶回一分地的毛豆，其餘的都被水淹沒。開閘後，洪水漲得很快，莊台四周的魚蝦塘、玉米地、毛豆地、稻地沒了蹤影。

報導引述阜南縣委縣政府提供資料，洪水來襲後，蓄洪區內131座莊台中的77座湖心莊台成為一座座「孤島」。王家壩開閘分洪後，180.4平方千米的濛窪蓄洪區內形成77座湖心莊台。解放軍、武警官兵、民兵、消防救援等在合適地點設置「臨時碼頭」，一趟趟轉運人員和物資。

退無可退 農、養殖業滅頂

開閘蓄洪後，巡查河堤也成為重要任務。曹台村和蓄洪區內的很多村莊一樣，沒有多少年輕人，巡堤的重任就落在老人和婦女身上。「退哪去？背後就是家。」67歲的巡堤人陳孝榮看了看面前的淮河水，低頭說。

報導指出，蓄洪區裡限制工業發展，當地發展適應性農業。2016年左右，阜南縣土地流轉後招商引資，開始規模化養殖魚蝦蟹、種植蓮藕芡實茭白等特色農產品。這次開閘放洪，使得種植、養殖大戶遭遇受損較大。

老觀鄉的古宏壽2016年響應招商回鄉種植蓮藕和芡實1300多畝，如果不是這一次洪水，古宏壽再等十天左右就可以將蓮藕全部挖出售賣。7月20日王家壩開閘後，古宏壽初步計算，洪水造成將近600萬的損失。

王家壩開閘當天，水產養殖戶于其輝看著自家魚塘被洪水頃刻淹沒，嘴裡念叨「全都沒有了，也沒辦法了」。他和另外一位村民共同承包170多畝地，養殖魚、蝦、螃蟹等水產動物，在這次蓄洪，沖走了去年和今年初兩次投放的魚苗，造成約100萬元的經濟損失。

浙江溫州人周作財2018年在王家壩鎮政府邀請下，來鎮裡承包了400多畝魚塘，主要養鮭魚以及「四大家魚」共300多萬尾。開閘前，家裡只有他們夫妻二人，堆積的飼料卻有幾萬斤，即使村裡派了幾個年輕人幫搬運部分飼料，仍來不及捕撈魚蝦，只能安慰自己，人的安全最為重要。

水退人進 發展政策路艱難

開閘分洪76小時28分鐘後，7月23日下午1時20分，王家壩閘完全關閉閘門，淮河水位從分洪前的29.75米降至28.28米。據安徽省淮河河道管理局王家壩閘管理處統計，開閘76小時總蓄洪3.75億立方米。這一水量相當於26個西湖儲水量。

閘雖關了，但蓄洪區仍是一片汪洋。郜台鄉組織幹事，曹台村駐村幹部陳鎖說，按照往次蓄洪經驗，水全部退去至少得十幾天。

當地養殖大戶付燈產和家人盤點損失，被洪水沖走了150多畝蝦、10畝魚。前幾年，他向親戚借錢做水產養殖，本想今年9月和年底分別售賣，但洪水一下子打懵了他。「不知道後面還繼續搞不搞。」付燈產說，誰也沒有想到洪水會來的這麼快。對於今後的養殖路，有些茫然。

「窮，不能靠等。」阜南縣委常委、宣傳部長岳蕾表示，濛窪蓄洪區系沿淮深度貧困地區，脫貧壓力最大，前兩年招商引資，稻蝦共養、魚、小龍蝦、蓮藕、芡實等已形成一定規模。

「水進人退，水退人進。」阜南縣副縣長姜寧說，這次洪水對規模養殖、種植戶造成的損失很大，縣府將進行補償。適應性農業這條路仍會繼續，縣裡已準備專項資金對種植養殖大戶提供貼息等扶持，並採購綠豆、蔬菜在水退下的地方及時種植，降低損失。

已經形成規模的適應性農業項目今後如何發展，考驗著當地政府的智慧。

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