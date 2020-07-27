三星堆迷你國寶 熱銷近千萬

前不久，四川德陽三星堆博物館特別新推出了盲盒、盲袋共26款產品，另外還有兩款隱藏款，賦予文創產品更多的神秘性和趣味性。

三星堆文明被譽為「青銅鑄就的人間神國」，在人們眼中一直籠罩著神秘色彩。近年來，為了精心打造「三（星堆）九（寨溝）大（熊貓）」四川旅遊名片，三星堆博物館從神秘的古蜀文明瑰寶中汲取靈感，推出了一系列有新意、接地氣的文創產品，致力於讓三星堆文化走到更多普通人身邊。

這次推出的「迷你國寶」盲盒（盲袋）就是其中之一。此外，還包含擺件、服裝、首飾、收集冊等10款產品，融合了大立人、青銅面具、青銅鳥、金杖、太陽輪等文物特點。「三星堆遺址出土的大量玉石器和青銅器，基本上都是用於祭祀的禮器，帶有濃郁的神巫和神權色彩。」博物館相關負責人表示，他們特別選取了5個極具代表性的文物形象，分別配以人設，強調其天人合一、人神互通的靈氣，打造出一個青銅時代的「偶像天團」。

「一直很喜歡三星堆文創，這次買了迷你國寶盲盒，雖然拆封前不知道盒裡裝的什麼，但很享受這種未知的驚喜。」日前，到四川德陽三星堆博物館遊玩的遊客鄭啟明說。

近年來，三星堆博物館的年輕遊客數量不斷增長，這次文創新品的推出，也是三星堆的一次創新和嘗試。2019年，三星堆博物館實現旅遊綜合收入4000萬元人民幣，其中文創銷售收入就達近千萬元。