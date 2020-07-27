聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星堆迷你國寶 熱銷近千萬

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
三星堆博物館推出一系列有新意、接地氣的文創產品，讓三星堆文化走到更多普通人身邊。圖／本報四川德陽傳真
三星堆博物館推出一系列有新意、接地氣的文創產品，讓三星堆文化走到更多普通人身邊。圖／本報四川德陽傳真

前不久，四川德陽三星堆博物館特別新推出了盲盒、盲袋共26款產品，另外還有兩款隱藏款，賦予文創產品更多的神秘性和趣味性。

三星堆文明被譽為「青銅鑄就的人間神國」，在人們眼中一直籠罩著神秘色彩。近年來，為了精心打造「三（星堆）九（寨溝）大（熊貓）」四川旅遊名片，三星堆博物館從神秘的古蜀文明瑰寶中汲取靈感，推出了一系列有新意、接地氣的文創產品，致力於讓三星堆文化走到更多普通人身邊。

這次推出的「迷你國寶」盲盒（盲袋）就是其中之一。此外，還包含擺件、服裝、首飾、收集冊等10款產品，融合了大立人、青銅面具、青銅鳥、金杖、太陽輪等文物特點。「三星堆遺址出土的大量玉石器和青銅器，基本上都是用於祭祀的禮器，帶有濃郁的神巫和神權色彩。」博物館相關負責人表示，他們特別選取了5個極具代表性的文物形象，分別配以人設，強調其天人合一、人神互通的靈氣，打造出一個青銅時代的「偶像天團」。

「一直很喜歡三星堆文創，這次買了迷你國寶盲盒，雖然拆封前不知道盒裡裝的什麼，但很享受這種未知的驚喜。」日前，到四川德陽三星堆博物館遊玩的遊客鄭啟明說。

近年來，三星堆博物館的年輕遊客數量不斷增長，這次文創新品的推出，也是三星堆的一次創新和嘗試。2019年，三星堆博物館實現旅遊綜合收入4000萬元人民幣，其中文創銷售收入就達近千萬元。

博物館 文創 文物

延伸閱讀

關注漸冷 慰安婦紀念館將熄燈

參觀者：政府應協助 莫讓歷史湮滅

集合啦！動物森友會 故宮南院運用遊戲元素邀玩家挖寶

德陽推數字經濟 總投資230億元

相關新聞

大陸兩棲機鯤龍 青島海上首飛

中國大陸自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，26日在青島附近海域成功試飛。這是AG600繼201...

三峽庫區 最長高鐵隧道貫通

中國鐵路成都局集團有限公司26日披露，全長約18.9公里的鄭萬高鐵小三峽隧道當日全線貫通。小三峽隧道不僅是三峽庫區範圍內...

三星堆迷你國寶 熱銷近千萬

前不久，四川德陽三星堆博物館特別新推出了盲盒、盲袋共26款產品，另外還有兩款隱藏款，賦予文創產品更多的神秘性和趣味性。

北京消費季 發出150萬張消費券

受新發地批發市場聚集性疫情影響而按下暫停鍵的「北京消費季」於7月25日宣布重啟。其間，將發放150萬張政企消費券、舉辦夜...

天津「都市夜梅江」主題夜市 持續到10月

7月25日晚，天津「都市夜梅江」主題夜市正式開街，吸引民眾前來遊玩、消費。天津近期推出「2020夜生活節」系列活動，將從...

警惕防範！長江今年第3號洪水將至

大陸水利部長江水利委員會水文局26日14時發布消息指出，長江今年第3號洪水在長江上游形成，預計27日晚間三峽水庫最大入庫...

重慶武隆山體滑坡形成堰塞湖 當地緊急撤離逾5百民眾

據重慶市武隆區政府26日消息指出，暴雨導致當地發生山體滑坡並形成堰塞湖，超過500名群眾緊急撤離。

河南女10歲上大學 畢業月薪2000人民幣

三年前，以十歲的年齡考上大學的河南商丘女孩如今何在？這個女孩張易文今年已從商丘工學院專科畢業，她沒有選擇繼續深造，而是在他父親開的私塾當起了助教，每月底薪人民幣2000元（約285美元）。

外送賺1590萬人民幣…1小時後沒了

南京「餓了麼」平台一名外賣小哥像平常一樣接單送外賣，發現有一單加價配送費高達1590多萬（人民幣，下同，約226萬美元），他將外賣送到目的地後，這筆「天價」配送費按照流程匯到了他的帳戶裡。當他正欣喜若狂的時候，帳戶上的1000多萬突然不翼而飛。餓了麼平台表示是系統故障，但外送小哥認為平台應給出相應的補償。

公司7員工扮綁匪 中國公民命喪尼日利亞

一名中國公民於今年2月在尼日利亞（奈及利亞）遭綁架致死，尼日利亞媒體25日報導稱，涉案的7名犯罪嫌疑人均落網。

求救密碼？弟轉帳1658元給姊 2天後陳屍河岸

在杭州上班的江西人小陳在7月22日凌晨，給姊姊轉錢1658元後失聯，遺體24日在餘杭塘路和紫金港路附近河岸被找到。小陳的姊姊陳女士認為，弟弟無緣無故的轉了1658元給她，其實是小陳的求救訊息，「『1658』翻譯成文字就是代表著『快救我吧』的意思」。

杭州碎妻屍 夫曾說「身正不怕影子斜」

震驚社會的杭州女子來惠利失蹤，最後卻屍沉化糞池一案，警方證實，殺人嫌犯、被害人的丈夫許國利在處置遺體之前，把家裡的小女兒被支開了。而不少網紅跑到案發現場的小區搞直播「蹭流量」，引發不少罵聲。網友直言「這些人有毛病吧」、「在人家傷口上灑鹽」，也有網友質疑「道德底線在哪裡」、「為了出名也是不擇手段」。

熱門新聞

挑釁？解放軍南海打靶 美軍機插一腳

警惕防範！長江今年第3號洪水將至

秦淮河汛情告急…大壩卻被「挖空」蓋餐廳

路透：阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚

長江水未退第3號洪水又來臨 上游山地崩塌釀災

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。