三峽庫區 最長高鐵隧道貫通

中國鐵路成都局集團有限公司26日披露，全長約18.9公里的鄭萬高鐵小三峽隧道當日全線貫通。小三峽隧道不僅是三峽庫區範圍內最長的高鐵隧道，也是目前中國大陸在建項目中，設計時速達到每小時350公里的最長單洞雙線高鐵隧道。

中新社報導，鄭萬高鐵位於河南、湖北、重慶三省市境內，在鄭州北接京廣、徐蘭高鐵，在萬州南連渝萬高鐵抵達重慶，是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網中沿江通道和呼南通道的重要組成部分。

鄭萬高鐵起於河南省鄭州市，向西南經平頂山市、南陽市、湖北省襄陽市至重慶市萬州區，新建線路全長約818公里，設計速度每小時350公里，重慶境內約184公里。其中，鄭州至襄陽段已於2019年12月1日先期開通運營，重慶段正加緊建設。

26日全線貫通的小三峽隧道為鄭萬高鐵全線控制性工程，項目位於重慶市奉節縣與巫山縣交界，全長約18.9公里，最大埋深890公尺。該隧道於2017年2月開始施工，2020年7月26日全線貫通。

據勘察設計方中國中鐵二院工程集團有限責任公司鄭萬高鐵隧道設計負責人王國軍介紹，小三峽隧道所處位置地形地質條件非常複雜，面臨岩溶、突泥湧水、軟岩大變形等風險，屬一級高風險隧道，隧道設計和施工難度極大。

「項目建設過程中，我們採用地質調查法、物探法和超前鑽探法等方式超前地質預報，對30餘處各類型溶洞採取了特殊設計方案。如設計修建了長24米的橋梁，跨越隧道內縱向長度超10米、深度超55米的大型溶洞，避免隧道沉降。」王國軍說。

鄭萬高鐵全線建成通車後，將成中國大陸西南地區通往中原、華北、東北地區新的便捷快速客運主通道，對促進區域協調發展，推動中國大陸西部大開發戰略實施具重要意義。