北京消費季 發出150萬張消費券

受新發地批發市場聚集性疫情影響而按下暫停鍵的「北京消費季」於7月25日宣布重啟。其間，將發放150萬張政企消費券、舉辦夜京城系列活動，並將通過信息消費拉動實體經濟恢復。

中新社報導，今年6月6日，北京消費季啟動，擬持續至10月8日。新發地批發市場聚集性疫情突如其來，北京消費季線下促消費活動一律暫停，有序控制線上促消費活動。隨著疫情防控形勢持續向好，北京突發公共衛生事件應急響應級別從二級調至三級，北京在嚴格防疫前提下加快復工復產復商復市。

7月25日，北京市商務局副局長劉梅英宣布，重啟北京消費季各項活動，提振消費信心，促進消費回暖。26日上午10時發放150萬張政企消費券，其中線下餐飲購物券100萬張、智能產品券50萬張。

為促進夜間經濟發展，北京消費季之夜京城系列活動將持續到11月，68個商圈、300家品牌企業、2000多家品牌門店以及互聯網平台企業線上線下聯動，為消費者提供豐富多彩的夜間消費活動。

疫情以來，線上線下融合的全場景信息消費比例持續提升。作為北京消費季重要板塊，北京信息消費季將從7月28日持續至今年底。其間，多家平台企業將通過打折、優惠促銷等手段，以線上線下融合體驗的形式，讓利於民超過20億元人民幣。

此外，北京還將相繼啟動「8‧8北京體育消費節」「8‧18千品萬店美食薈」等活動，滿足消費者多樣化、多層次消費需求。

劉梅英指出，各企業開展促消費活動時，要在落實好各項常態化疫情防控措施的基礎上，對重大及易引起人員聚集的各種儀式、發布會、現場展賣等促消費活動周密籌劃，制定具體疫情防控預案，確保安全有序開展促消費活動。必要時採取限流、導流措施，做好出入口、熱銷區、收銀台等重點區域的管控，避免人群聚集。