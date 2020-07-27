大陸兩棲機鯤龍 青島海上首飛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國產大型水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600在山東青島團島附近海域實現海上首飛。（新華社）
大陸國產大型水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600在山東青島團島附近海域實現海上首飛。（新華社）

中國大陸自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，26日在青島附近海域成功試飛。這是AG600繼2017年陸上首飛、2018年水上首飛之後，成功實現海上首次試飛。

中新社報導，本次AG600飛機海上首飛將全面探索海上試飛技術和試飛方法、檢驗飛機水動性能和水面操縱特性、檢查飛機各系統在海洋環境中的工作情況，並收集海上飛行數據，為後續相關工作提供支撐。同時，針對海洋高鹽度、高濕度環境下帶來的腐蝕防護問題也將對飛機防腐效果進行評估。

山東海事部門相關負責人表示，本次試飛海域風大浪急、大氣環境鹽分高，相較於內陸水面環境更為複雜。為保障AG600飛機海上首飛順利進行，青島海事局作為試飛保障單位之一，從7月5日起連續發布10次飛行試驗航行警告，禁止各航船駛入試飛區域。

試飛試驗前，及時實施交通組織和掃海警戒，加強試驗區域周圍船舶的動態監控和信息服務，派出「海巡0512」和「海巡05710」兩艘船艇現場維持通航秩序，做好應急處置準備。

作為中國大陸「大飛機家族」之一的大型水陸兩棲飛機AG600，最多可載水12噸，能够在水源與火場之間多次往返投水滅火，單次投水救火面積可達4000餘平方公尺，擁有高抗浪船體設計，除了水面低空搜索外，還可在水面停泊實施救援行動，水上應急救援一次可救護50名遇險人員，在滿足森林滅火、水上救援等要求的同時，可根據用戶的需要加改裝必要的設備，滿足其它特殊任務需要。

海巡

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