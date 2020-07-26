河南女10歲上大學 畢業月薪2000元

三年前，以十歲的年齡考上大學的河南商丘女孩如今何在？這個女孩張易文今年已從商丘工學院專科畢業，她沒有選擇繼續深造，而是在他父親開的私塾當起了助教，每月底薪人民幣2000元（約285美元）。

紅星新聞報導，張易文從未接受過義務教育，而是在她父親開設的私塾就讀。據她父親的說法，在他私塾就讀的孩子，四歲的小孩可以識千字，最大的十歲時，已經在學初一的課程。

2016年，9歲的張易文參加高考，第一年，張易文只考了172分，沒有被錄取。她去高考復讀機構學習了四個月。隨後，10歲的張易文參加了商丘工學院的單招考試，考試分數為352分，被該校信息與電子工程學院電子信息工程技術專業錄取，為大學專科三年制。

當年，不少網友認為這種教育方式會毀了張易文，還有人認為她父親是為了自己的私塾在炒作。但張父的說法，張易文10歲考上大學，20歲博士畢業，然後搞科研，進入「比較上流的社會」。

進入學校後，張易文成為該校的「特殊人物」，宿舍舍友就調侃自己「當媽」了。

張父說，女兒很內向，不愛說話，心裡什麼都知道。在學校的三年，她過得比較快樂，因為學校離家近，剛開始張易文每周都回家，後來漸漸不回來了，她總是說是因為同學過生日或者有其他事情。張易文在學校成績中等，後來因為參加了學校的動漫社，對動漫設計產業了興趣。在學習方面，「她的心態是學不會就學不會唄」。

今年7月張易文從大學畢業。畢業證書顯示，張易文在商丘工學院電子信息工程技術專業學習，修完教學規定的全部課程，成績合格，准予畢業。商丘工學院招生辦一位工作人員也確認，張易文已經順利從學校畢業，此前在學校的生活和學習情況都不錯。

如今，張父說，女兒畢業後已開始在他的私塾當助教了，他打算先讓女兒跟著他們工作兩年，對社會有正確認識後，可以選擇繼續考研究生，也可以選擇在動漫方面發展。

張民弢介紹，私塾按照女兒的貢獻給相應工資，底薪2000元，但因為她有時候不能按時到校，不認真上課或批改作業，會被扣一部分工資，最後每個月到手大概是1000元左右。