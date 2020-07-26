外送賺1590萬…1小時後沒了

南京「餓了麼」平台一名外賣小哥像平常一樣接單送外賣，發現有一單加價配送費高達1590多萬（人民幣，下同，約226萬美元），他將外賣送到目的地後，這筆「天價」配送費按照流程匯到了他的帳戶裡。當他正欣喜若狂的時候，帳戶上的1000多萬突然不翼而飛。餓了麼平台表示是系統故障，但外送小哥認為平台應給出相應的補償。

央視新聞報導，這名外送小哥謝先生21日發現有一單由於目的地較偏遠，連著20多分鐘都無人問津。謝先生點開仔細一瞧，居然有八位數的加價配送費，「點開一看1590多萬，當時我有點楞了，感覺是假的。」

謝先生將信將疑地把外賣送到目的地。訂單完成後，這筆配送費果然按流程匯到了他的平台帳戶裡。看著一長串的帳戶餘額，謝先生簡直不敢相信，「送完了，它顯示到帳1000萬，因為每天的上限額就是1000萬。我當時真的是無比興奮，天上掉餡餅突然掉到我頭上，這麼大的大獎，感覺好意外」。

然而，就在和親人分享這一喜訊後不久，謝先生再次點開帳戶時卻傻了眼，1000多萬不翼而飛了，連同這一單的基礎配送費也沒有了。間隔不到一個小時，就經歷了人生的大起大落，謝先生認為餓了麼平台應當對此給出相應的補償。

餓了麼工作人員說，這是因為系統出現了故障，目前平台已在整改。對於謝先生提出的訴求，工作人員表示，「我們會盡快地跟騎手聯繫，並且我們會加強未來對騎手相關的培訓。在他們遇到異樣訂單的時候，請他們第一時間跟我們聯繫，讓騎手工作更順暢」。

不過，按照「物權法」與「合同法」規定，平台標明的是個人帳戶，甚至還署名為「我的錢包」，裡面的資金應該屬於騎手個人持有。如果雙方沒有特別約定，出現該情況，平台直接扣資金，而且事先沒有徵得騎手同意就一扣了之，那麼平台的做法可能構成侵權行為。