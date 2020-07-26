公司7員工扮綁匪 中國公民命喪尼日利亞

一名中國公民於今年2月在尼日利亞（奈及利亞）遭綁架致死，尼日利亞媒體25日報導稱，涉案的7名犯罪嫌疑人均落網。

海外網引述尼日利亞先鋒報報導，今年2月16日，65歲的中國公民宋先生於女兒管理的一家公司遭綁架，之後被帶往未知地點。幾天後，綁架者向宋先生的家人索要5000萬尼日利亞奈拉（約12萬美元）贖金。宋先生的女兒隨後向尼日利亞警察總監報案求助。

警察總監接到報案後，命令副警察總監率隊對嫌疑人展開搜捕並對宋先生展開營救。幾周後，宋先生女兒公司一名員工涉案被捕。該員工在審訊中承認，他與同樣受僱於該公司的另外6人（含一名保安）共同策畫了這起綁架事件。

該員工還供稱，宋先生在被綁架幾天後生病了，但因未能得到及時治療而死亡，他們隨後將遺體交給幾位漁民處理，同時還向宋先生的女兒索要5000萬尼日利亞奈拉的贖金。

警方隨逮捕了參與此案的另外6人。據匿名人士表示，嫌疑人在被捕後都承認，他們綁架宋先生後，將他關在屋子裡，只給他提供香腸和軟飲。被綁架4天後，宋先生嘗試逃跑未果，嫌疑人隨後將其綁起來，後來宋先生就病倒了。