求救密碼？弟轉帳1658元給姊 2天後陳屍河岸

在杭州上班的江西人小陳在7月22日凌晨，給姊姊轉錢1658元後失聯，遺體24日在餘杭塘路和紫金港路附近河岸被找到。小陳的姊姊陳女士認為，弟弟無緣無故的轉了1658元給她，其實是小陳的求救訊息，「『1658』翻譯成文字就是代表著『快救我吧』的意思」。

中國江西網報導，陳女士姊弟三人都是江西人，三人都在杭州上班。遇害的小陳今年23歲，在杭州一家電商公司做在線客服，一個人在杭州市餘杭區租屋居住。陳女士表示，7月22日一大早醒來後發現收到弟弟的一筆轉帳，時間是凌晨2時24分。陳女士很納悶：「他跟我沒有什麼金錢上的問題，也沒跟我借過錢」，「無緣無故的為什麼凌晨轉錢過來？」

陳女士想找弟弟問個明白，但電話打不通，微信也不回。詢問小陳上班的公司，公司說小陳該上班卻沒來，他們也在找他。陳女士趕到小陳的住處，屋內的東西都擺放的很整齊，身分證，銀行卡等重要物品都在，常用的背包也在櫃子裡，手機充電器還插在牆上。但小陳就此失聯了。

報導指出，小陳住處的監控顯示，7月22日凌晨零點，小陳拿著外賣回到11樓的出租房，40分鐘後，他又下樓了。當時小陳似乎在玩手機，刷社交軟件。接著，小陳騎著電動車從監控裡逐漸走遠。直到一個多小時後的凌晨2點24分，陳女士就收到了弟弟轉來的1658塊錢。

陳女士認為，她收到的1658轉帳是小陳留下的唯一線索。「那個轉帳的數字1658，肯定是有問題的，正常的轉個1600的整數就行了，幹嘛還帶這麼幾個尾數呢？」陳女士表示，「1658」就翻譯成文字就是代表著，「快救我吧」的意思。陳女士隨後向餘杭區五常派出所報案，但沒想到找到的卻是弟弟冰冷的遺體。