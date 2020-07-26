杭州碎妻屍 夫曾說「身正不怕影子斜」

震驚社會的杭州女子來惠利失蹤，最後卻屍沉化糞池一案，警方證實，殺人嫌犯、被害人的丈夫許國利在處置遺體之前，把家裡的小女兒被支開了。而不少網紅跑到案發現場的小區搞直播「蹭流量」，引發不少罵聲。網友直言「這些人有毛病吧」、「在人家傷口上灑鹽」，也有網友質疑「道德底線在哪裡」、「為了出名也是不擇手段」。

錢江晚報報導，來惠利案讓三堡北苑小區的居民感到不寒而慄，大家議論紛紛，難以理解許國利怎麼能對老婆下這麼狠的手？有鄰居提到了許國利和來惠利所生的女兒（小女兒），言語之中止不住地嘆息，「這個孩子太可憐了…」；也有有人發出疑似許國利朋友圈的視頻，內容是2017年5月許某曬出一家三口的親密合照，讓人不禁唏噓。還有鄰居稱來惠利與前夫所生女兒曾懷疑過繼父許國利，還出了10萬元的懸賞緝兇。

杭州日報報導，在別人的印象裡，許國利一直是客客氣氣，很老實、有禮貌的一個人。來惠利失蹤後，曾有人懷疑許國利涉案，許國利當時曾告訴兄弟許強（化名），「我反正身正不怕影子斜，我沒做過的事情，我不會承認的。」

許國利的弟媳周霞說，她曾和來惠利私下聊天時提起過許國利，來惠利說對她挺喜歡許國利的，並說許國利現在是老了，年紀大了，年輕的時候很帥的。「反正感覺對現在的生活很滿足。」周霞說，「說實在的，她挺愛我大伯（許國利）的。」

環球網報導，來惠利案離奇驚悚，網路上持續熱議，有不少自媒體網紅博主跑到三堡北苑小區來「蹭流量」，令小區業主和保安十分反感。有居民直言：「很多人來的，對著4幢一陣猛拍，也搞不懂這有什麼好拍的。人家家裡出了事，他們一點也不懂尊重。」