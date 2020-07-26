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好兩極！安徽巢湖超水位 遼寧瀋陽鬧旱災

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

安徽省合肥市境內的巢湖日前受新一輪強降雨影響，全流域仍超保證水位，守衛巢湖進入攻堅階段。但同時遼寧省降雨偏少，瀋陽等地出現旱情。

安徽省防汛抗旱指揮部發出緊急通知，部署巢湖防汛工作，要求及時分蓄巢湖洪水、確保巢湖大堤、入湖河道堤防、重要圩口以及裕溪河河堤安全。

新華網報導，巢湖市當地已投入防汛力量4.05萬人，對巢湖大堤城防段按照每公里35人，實行24小時巡查防守，鎮街的圩防、堤防重點段由屬地按照每公里25人巡堤查險；市直機關組建1369人的搶險突擊隊，並抽調41名水務專業技術人員，進駐鄉鎮、街道做好防汛技術跟蹤指導服務。

據統計，巢湖是全國五大淡水湖之一，流域面積1萬3486平方公里。隨著2011年8月安徽省行政區調整，巢湖成為省會合肥市的內湖，流域人口破千萬，覆蓋合肥等5個地級市和14個縣市（區），以及一系列重要的交通動脈和基礎設施。

安徽省巢湖管理局副局長蔣大彬說：「守住了巢湖就是守住了中國東部重要交通大動脈、華東輸電走廊、煤炭運輸專線、國省幹道，以及省會城市合肥、巢湖市和流域內中心鎮的數百萬人口。」

另據央視報導，6月以來，遼寧省降雨偏少，全省平均降水量為99.8 毫米，為1951年以來歷史同期第三少值。其中瀋陽、錦州、阜新、盤錦和葫蘆島地區降水量為1951年以來歷史同期最少值。由於降水偏少，氣溫偏高，大部分地區出現旱情，局地旱情嚴重。

7月25日10時起，調度清河、柴河水庫，為盤錦市盤山灌區進行抗旱應急補水，補水量2500萬立方米；調度大伙房水庫為營口市營口灌區、盤錦市大窪灌區進行抗旱應急補水，補水量8000萬立方米。

抗旱 水庫 淡水

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