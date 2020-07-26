好兩極！安徽巢湖超水位 遼寧瀋陽鬧旱災

「天才現世！是祖國的興盛，還是童年的消逝...？」中國30年歷史的「全國青少年科技創新大賽」，近期因為小學生作品造假事件而引發中國輿論爭議。一名來自雲南昆明的小六學生陳靈石，以一份名爲《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》的研究題目，獲得創新大賽獎項，但遠超小學生能力範圍的實驗，從去年得獎後到今年才被人發現其中有詐——這份研究癌症基因的論文，被發現出自他的學者父母之手，事情曝光之後在7月中遭撤除獎項。但後續引發關注的是，這個大賽裡的許多研究，各個中小學生有如天生神力，提出的研究內容都超乎想像的「優秀」，而引起外界廣泛質疑：到底還有多少是假造的神童？從參賽到評獎機制，牽扯出哪些社會結構問題？

2020-07-26 10:50