聽新聞
test
0:00 / 0:00
好兩極！安徽巢湖超水位 遼寧瀋陽鬧旱災
安徽省合肥市境內的巢湖日前受新一輪強降雨影響，全流域仍超保證水位，守衛巢湖進入攻堅階段。但同時遼寧省降雨偏少，瀋陽等地出現旱情。
安徽省防汛抗旱指揮部發出緊急通知，部署巢湖防汛工作，要求及時分蓄巢湖洪水、確保巢湖大堤、入湖河道堤防、重要圩口以及裕溪河河堤安全。
新華網報導，巢湖市當地已投入防汛力量4.05萬人，對巢湖大堤城防段按照每公里35人，實行24小時巡查防守，鎮街的圩防、堤防重點段由屬地按照每公里25人巡堤查險；市直機關組建1369人的搶險突擊隊，並抽調41名水務專業技術人員，進駐鄉鎮、街道做好防汛技術跟蹤指導服務。
據統計，巢湖是全國五大淡水湖之一，流域面積1萬3486平方公里。隨著2011年8月安徽省行政區調整，巢湖成為省會合肥市的內湖，流域人口破千萬，覆蓋合肥等5個地級市和14個縣市（區），以及一系列重要的交通動脈和基礎設施。
安徽省巢湖管理局副局長蔣大彬說：「守住了巢湖就是守住了中國東部重要交通大動脈、華東輸電走廊、煤炭運輸專線、國省幹道，以及省會城市合肥、巢湖市和流域內中心鎮的數百萬人口。」
另據央視報導，6月以來，遼寧省降雨偏少，全省平均降水量為99.8 毫米，為1951年以來歷史同期第三少值。其中瀋陽、錦州、阜新、盤錦和葫蘆島地區降水量為1951年以來歷史同期最少值。由於降水偏少，氣溫偏高，大部分地區出現旱情，局地旱情嚴重。
7月25日10時起，調度清河、柴河水庫，為盤錦市盤山灌區進行抗旱應急補水，補水量2500萬立方米；調度大伙房水庫為營口市營口灌區、盤錦市大窪灌區進行抗旱應急補水，補水量8000萬立方米。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言