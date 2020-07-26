秦淮河汛情告急…大壩卻被「挖空」蓋餐廳

受到長江大流量來水和上游降雨影響，秦淮河水位一直居高不下，不少地區的步道、樹木被淹沒。甚至已經有水漫出河堤；不過有民眾舉報，楊家圩大堤內部，有不少高檔酒吧、餐廳，從壩體向內挖了十幾米，並且「違法營業」。

據中國之聲報導，在南京江寧區楊家圩市民公園旁的外秦淮河大堤上，河水已經淹沒了河堤外的親水步道和配套設施。不過，背水面的胡家花園餐廳、悅品1913等高檔餐廳仍然在正常營業。據報導，這些餐廳並不是直接建在大壩之上，而是從壩體的背水面，向內挖了十幾米，等同在大壩「肚子裡」營業。

一家餐廳業主表示，當時是看到招商廣告，和大壩的建築方南京江寧城市建設集團簽署合同。一開始出具的合同都很正規，但幾年後，接到南京華潤燃氣要求整改煤氣設施通知書，需要江寧城建集團提供材料時，江寧城建集團支支吾吾，找不到相關的規畫手續，才發現餐廳原來開在「紅線」之內。

報導指出，劉先生的店，從店門口到最深處牆壁有12米左右，高約3米，這就意味著大壩背水坡內，存在著多個長12米、高約3米、寬度各不相同空洞，餐廳的最深處，到達大壩中線部位，劉先生當初以每天每平方米1元的價格租下來。

對於餐廳開在壩體「肚子」上，江寧城建集團負責人吳主任告訴說，他們只負責建設大壩，上面的附著物不清楚。但他也承認，他們當初想把這裡做成酒吧一條街。

報導指出，壩體內的餐廳，都是2014年建堤壩時的「臨時用房」，至於為何變成出租營業，臨時用房為何要用混凝土建設？江寧城建說不清。查詢南京市府相關單位，得到答案不是「我不清楚」，就是還「要進一步查證」。

在壩體內部建深度長達十幾米的酒吧、餐廳，是否會對大壩產生負面影響？武漢大學水利水電學院副教授李進平介紹，對壩體的削弱程度要經過實地勘測後才能得出結論。但在壩體內部建餐廳，已經涉嫌違反防洪堤管轄範圍內不得建房的禁令。