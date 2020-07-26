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大陸自產大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」海上首飛成功

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸自產大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」海上首飛成功。（央視新聞）
大陸自產大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」海上首飛成功。（央視新聞）

據央視新聞報導，7月26日，大陸自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」在山東青島附近海域，成功實現海上首飛，為下一步飛機進行海上試飛科目訓練及驗證飛機相關性能奠定了基礎。

9時28分，由機長趙生、副駕駛劉汝欽、機械師魏鵬和監控觀察員焦連躍組成的首飛機組，駕駛著AG600飛機從山東日照山字河機場滑行起飛。經過約28分鐘飛行，抵達青島附近海域上空。

AG600逐步降低高度，平穩入海。10時14分入水，10時18分海上起飛。隨後在完成了迴轉、調整方向、加速、機頭昂起等一系列動作後，又迎浪騰空，完成海上起飛。

在完成既定試飛科目後，AG600飛機順利降落在日照山字河機場，成功完成首次海上飛行試驗任務，型號研製取得重大進展。

據澎湃新聞報導，作為大陸「大飛機家族」之一的大型水陸兩棲飛機AG600，是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，首次研製的大型特種用途民用飛機，是大陸應急救援體系建設急需的重大航空裝備。

目前，AG600飛機已完成360餘小時的科研試飛，積累和獲取了大量飛行試驗數據，結合地面試驗驗證，研製團隊對水陸兩棲飛機氣、水動融合等關鍵設計理論、設計方法、驗證方法進行了修正完善，進一步突破了水陸兩棲飛機設計關鍵技術。

AG600項目於2009年9月5日正式啟動。2017年12月24日，在廣東珠海金灣機場成功實現陸上首飛；2018年10月20日，在湖北荊門漳河機場完成水上首飛。為驗證AG600飛機海上特性，在成功完成水上首飛後，2019年全面開展了科研試飛及試飛員改裝培訓等一系列工作。

AG600有何能耐？報導指，AG600別名鯤龍，是目前世界上在研最大的水陸兩棲飛機。採用懸臂式上單翼、前三點可收放式起落架、單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台國產渦槳6發動機，機長37公尺、翼展38.8公尺、機高12.1公尺（外部尺寸與波音737相當），最大起飛重量53.5噸。

AG600飛機按照水陸兩棲、一機多型的設計思路研製，其最大特點是既能在陸地上起降，又能在水面上起降。AG600可在水源與火場之間多次往返投水滅火，既可在水面汲水，也可在陸地機場注水，可最多載水12噸，單次投水救火面積可達4000餘平方公尺。擁有高抗浪船體設計，除了水面低空搜索外，還可在水面停泊實施救援行動，水上應急救援一次可救護50名遇險人員。在滿足森林滅火、水上救援等要求的同時，可根據用戶的需要加改裝必要的設備，滿足其他特殊任務需要。

機場 廣東

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