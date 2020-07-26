探火星！天問一號帶著5大看點升空

7月23日，長征五號遙四火箭搭載「天問一號」探測器，在文昌航天發射場點火升空，執行中國第一次火星探測任務。

「天問一號」探測器將在地火轉移軌道飛行約七個月後，到達火星附近，經由「剎車」完成火星捕獲，進入環火軌道，並擇機開展著陸、巡視等任務，進行火星科學探測，拉開中國向更遙遠深空探測的序幕。

綜合新華社、中國新聞網、21世紀經濟報導、文匯報報導，中國首次自主火星探測任務有五大看點：

世界第一成不成？

火星是離地球較近且環境最相似的星球。人類探測火星起步於20世紀60年代，2020年之前總計實施了44次火星探測任務，成功率只有55%；其中有17次嘗試著陸火星，只有8次成功。縱觀所有任務，火星探測器成功著陸率僅為18%。

通過以往對火星的探測，人類在火星上發現了存在水的證據。這項重大發現，使得火星上是否存在生命，抑或是曾經存在生命或相關條件，成為各國科學家亟待探究的重大問題。

「天問一號」探測器將由運載火箭送入地火轉移軌道，飛行約7個月抵達火星。經歷火星捕獲、火星停泊後，著陸巡視器將與環繞器分離，進入火星大氣，成功著陸後，火星車駛離著陸平台，搭載的科學載荷開機，開始火星表面巡視探測。

中國憑藉火星環繞器和著陸巡視器的超強陣容，可一步實現火星「環繞、著陸、巡視」三個目標，這是其他國家在首次實施火星探測任務時從未實現過的，面臨的挑戰也是前所未有。

任務成功後，中國將是國際上首次通過一次任務實現火星環繞和著陸巡視探測的國家，寫下世界航天史紀錄，同時也是國際歷次火星探測任務中攜帶科學載荷能力最高的國家。

制動捕獲準不準？

火星捕獲是火星探測任務中技術風險最高、最為重要的環節之一，在火星探測器從地球飛向火星的過程中，能夠被火星引力所捕獲的機會只有一次。

利用火箭助推，探測器獲得擺脫地球引力的能量，使用精心設計的轉移軌道，最終順利抵達火星附近。但受限於攜帶的推進劑有限，環繞器抵達火星後，必須把握住這唯一的機會對火星進行制動捕獲。

此次火星探測任務捕獲時探測器距離火星僅400公里，而此時探測器相對火星的速度高達每秒4到5公里，一不留神就會撞擊火星或飛離，捕獲的成功與否成為火星探測任務成敗的關鍵。

在制動捕獲的過程中，火星環繞器面臨諸多挑戰。首次火星探測任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑表示，火星環繞器需準確點火，如果點火時間過長，探測器速度下降過多，探測器就會撞上火星；如果時間過短，探測器速度過快，就會飛離火星從而無法進入環繞軌道。

由於捕獲時探測器距離地球1.93億公里，單向通信時延達到10.7分鐘，地面無法實時監控，只能依靠探測器自主執行。

超距通信行不行？

與月球相比，火星距離地球過於遙遠。月球與地球的距離約在36至40萬公里之間，而火星距離地球約在5600萬至4億公里之間，「地火」最遠距離約為「地月」距離的1000倍。

一位航天領域專家說，遙遠的距離，使火星探測每26個月才出現一次發射機會；其次，是地球與火星之間的無線電信號傳輸時延最長可達23分鐘，而地球和月球之間的時延僅有數秒，這種差異對天地測控通信能力和探測器自主運行能力都提出了更高的要求。

此外，因為火星距離太陽比地球和月球都更遠，這使得火星探測器還要考慮能源獲取及熱控方面的問題。

環火飛行階段，由於地球和火星的運行規律，探測器距離地球最遠達到4億公里。新華社指出，為了解決超遠距離通信問題，火星環繞器裝備了測控數傳一體化系統，實現了系統重量輕、通信效率高、通信鏈路可靠的目標。

為補償空間衰減，火星環繞器配置了大功率行波管放大器以及大口徑可驅動的定向天線，大幅度提高探測器到地球通信能力。

自主「大腦」靈不靈？

「天問一號」任務主要由探測器、運載火箭、發射場、測控、地面應用五大系統組成。其中。探測器由環繞器和著陸巡視器組成，總質量約5噸。

按照計畫，長征五號運載火箭將在抵達地火轉移軌道後，2021年2月中下旬，探測器與運載火箭分離，經過中途修正，在近火點附近實施制動，實現火星捕獲。緊接著進入周期約10個火星日的環火橢圓軌道，再擇機實施軌道機動，然後進入周期約2個火星日的橢圓停泊軌道，這個過程約需2個月。

通常情況下，環繞地球運行的衛星都是由地面控制中心，根據衛星的實時狀態和任務要求進行控制。但由於探測器到地球的距離遠，通信延時大，且導致通信中斷的時間（「日凌」）最長可達30天，期間火星環繞器需依靠自身完成長期任務管理，並在出「日凌」後及時調整天線指向，迅速重新與地面建立聯繫。

在火星探測器進行環繞器與著陸巡視器分離時，自主管理同樣需要發揮巨大作用。環繞器需在短時間內完成3次調姿和2次變軌，正是依靠自主在軌管理系統，才能夠精準、及時地完成。

「定妝照」美不美？

「天問一號」共攜帶了13種載荷，其中環繞器上有7種、火星車上有6種。

火星環繞器上搭載的7種有效載荷，可對地火轉移空間、火星軌道空間、火星表面及其次表層開展科學探測，獲取行星際射電頻譜數據、火星表面圖像、火星地質構造和地形地貌、火星表層結構和地下水冰分布、火星礦物組成與分布、火星空間磁場環境、近火星空間環境和地火轉移軌道能量粒子特徵及其變化規律。

其中，中分辨率相機可對火星全球開展地形地貌普查，高分辨率相機可對火星重點地區開展局部高分辨率地形地貌詳查，將為火星拍下來自中國的「定妝照」。