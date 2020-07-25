從廣東飛到內蒙 狠心媽只為遺棄1歲兒

內蒙古呼和浩特日前發現一名失走男童，員警在多方取證後發現，男童不是走失，而是母親刻意遺棄。該女子從廣東乘飛機到內蒙古，只為了遺棄親生兒子，警方已依法刑事拘留。

內蒙古電視台報導，呼和浩特回民區公安分局新華西街派出所民警6月29日10時許接到報警，戰備路呼運小區的住戶，在該小區一單元樓道口發現了一名無人照看的男童。

該名男童大約1歲多，剛會走路還不會講話，只是一直哭泣。起初，大家都以為孩子是與父母走失了。然而，此後，警方卻遲遲沒能找到男童的家長，也未接到過男童走失的任何報警記錄。無奈之下，警方將男童送往呼和浩特兒童福利院臨時安置。

一直到了7月3日，遲遲無法找到男童家長的新華西街派出所將案件移交至回民區刑警部門進一步偵辦。通過多方取證，刑偵人員認為這不是一起簡單的男童走失案件，而是一起涉嫌遺棄的刑事案件。

刑警部門透過調查走訪、調取視頻錄像、詢問目擊者等偵查途徑，警方鎖定一名女子有重大作案嫌疑。隨即，警方跨省奔赴兩千多公里外的廣東省肇慶市四會市。直到了7月12日，最終在當地一市場內的出租屋裡找到了涉嫌遺棄的犯罪嫌疑人劉女。

劉女對其涉嫌遺棄的犯罪事實供認不諱。被遺棄的男童年僅1歲半，是其親生兒子。她帶著兒子專程從廣東來到呼和浩特的目的就是遺棄。

涉嫌遺棄罪的男童母親劉女被押解回呼和浩特後，已經被警方依法刑事拘留，而男童的父親也即將來接回幼童。