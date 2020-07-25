中國爭太空主導權？汪文斌：宇宙容得下各國

中國火星探測任務「天問一號」日前成功發射，有外媒認為中國躋身火星探測行列是為了加大對太空主導權的爭奪，外交部發言人汪文斌回應指，這種解讀並不正確，中國的航天事業完全用於和平目的。

環球時報報導，汪文斌說，中方感謝「天問一號」發射成功後，世界各個航太組織都向中國發來賀電。他說，中國的火星探測是一個開放性的科學探索平台，此次火星探測任務既是中國航天工作者自力更生、自主創新的結果，也是國際航天合作的成果。為了確保此次探測任務的順利實施，中方同歐洲空間局、法國、奧地利、阿根廷等組織和國家開展了多項的合作。

汪文斌表示，「至於一些媒體認為中方有關的航天活動是為了搶奪太空的主導權，這樣一種解讀並不正確」。他說，科學技術的進步本來就應該服務於全人類的和平與共同的進步，中國的航天事業是人類和平探索和利用外空努力的重要組成部分，完全用於和平目的，中方探測和研究火星的出發點是為了提高人類對宇宙的科學認知，「太平洋足夠大，完全容得下世界各國；宇宙更是廣袤無邊，完全容得下各國共同探索與合作」。

汪文斌指出，「事實上，1996年以來，幾乎每個發射窗口都有火星探測器發射，今年更是迎來了多國齊聚火星發射窗口，開啟深空探測的新高潮」，中方願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域的國際合作，為人類探索宇宙的奧秘，和平利用太空，推動構建人類的命運共同體作出積極貢獻。