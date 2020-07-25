「天問一號」火星車徵名 網友投稿「腦洞大開」

中國首次火星探測任務「天問一號」日前成功發射，中國第一輛火星車的全球徵名活動也在昨天啟動，目前百度APP上已湧現出「朱雀」、「巡天」、「天啟」、「悟空號」、「七月流火」等「腦洞大開」的名稱。

南方都市報報導，國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑表示，「天問一號」的任務目標是火星環繞、著陸和巡視探測，火星車將在火星表面工作90多天，除了要進行探測作業，還會將所見所聞傳回地球。

根據百度活動頁面介紹，徵集名稱提交時間截止到8月12日24時，目前已出現「朱雀」、「巡天」、「天啟」、「悟空號」、「七月流火」等大量熱門名稱。火星車徵名最後將交由評委初評選出前十名、公眾票選出前三名，最後透過加權計算，報批並公布結果。

據央視報導，火星車最引人矚目的就是豎立在前端的桅杆，頂端的方形設備就像機器人的腦袋。而頂端的方形盒子，就是火星車的「眼睛」，上面有幫助火星車避開障礙來實施前行實時探測的全景相機，還有識別礦物質成分的多光譜相機。在火星車上，還裝有四個「大翅膀」，是太陽能電池板。除此之外，火星車還配有探測雷達、磁場探測儀和氣象測量儀，可以對火星進行全方位的探測。