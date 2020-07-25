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反送中運動首宗暴動罪 少女、夫妻都脫罪

世界日報 / 香港特派員李春／香港25日電
香港一對中年夫婦和一名17歲女學生，被控去年7月參與暴動，成為香港反送中運動首宗暴動罪被告，法院昨天宣判三人暴動罪不成立。 路透社
香港一對中年夫婦和一名17歲女學生，被控去年7月參與暴動，成為香港反送中運動首宗暴動罪被告，法院昨天宣判三人暴動罪不成立。 路透社

香港一對中年夫婦和一名17歲女學生，被控去年7月參與暴動，成為香港反送中運動首宗暴動罪被告，法院昨天開審，但法官說未能推斷三人曾參與暴動，宣判三人暴動罪不成立。

去年7月28日，反送中運動中香港中西區警民衝突，38歲的湯偉雄及41歲杜依蘭夫婦，以及一名17歲學生，被警方指控在德輔道西近西邊街與其他人一同暴動，湯氏夫婦另被控無牌管有一套無線電收發機。

第三被告即17歲少女的證供與及閉路電視片段均顯示，湯氏夫婦當日的確有向受催淚煙嚴重影響視力的她施以援手，協助她走到一旁，再用生理鹽水清洗眼睛。這名少女聲稱，之前不認識兩名被告。

法庭認為，根據證據，兩名被告當時出現在現場，可能是由於他們正在擔當義務救護員。

法官郭啟安在判詞中說，對於控方指三名被告的裝束及裝備，與暴動現場示威者的裝束及裝備吻合，法庭可以排除他們只是一般圍觀者的說法。黑色的裝束是不少市民的日常裝扮，法庭必須小心避免因為社會某部分人士對示威活動或示威者形容為「黑暴」或「黑衣暴徒」等標籤，特別對案發時，同樣穿上黑衣或佩戴黑色裝備的首兩名被告作出不利推論。

法官郭啟安在判詞中裁定，法庭無法推斷三人曾參與暴動，三人暴動罪以及交替控罪非法集結罪都不成立。至於夫婦兩人分別因無牌持有一套無線電收發機罪成，法庭下令他們各罰款1萬港元（約1290美元）。

法庭宣判後湯偉雄夫婦在法院外見記者，表示鬆了一口氣，兩人不會就脫罪慶祝，因仍有很多人未得到公正裁決。

「破壞社會安寧」不足定罪

(香港新聞組／香港25日電)

明報報導，法官郭啟安昨在判辭中再次解釋，「暴動就是非法集結的惡化或進階」。他分析，控方在本案依賴的破壞社會安寧行為，包括加固路障、搖路牌、運送長形杆狀物體到示威者防線、敲打金屬及硬物等，均屬「威脅使用暴力」行為。只有以雷射光束射向警方的行為，表面上可視為「蓄意使用暴力」。

據報導，郭續稱，法庭過往處理過的暴動案，一般圍繞「蓄意使用暴力」行為，如向警員投擲磚塊或縱火；若將「威脅使用暴力」同時納入暴動罪元素，難免會模糊暴動與非法集結兩者的分別。郭強調，暴動行為所產生的威脅必須是「相當及即時」，例如示威者揮舞「開山刀」或手持點燃的汽油彈，故此綜合各出庭警員證供以及呈堂影片，裁定直至當晚7時02分，即警方推進防線，示威者向防線投擲物品那一刻才算是「暴動」。

報導稱，截止今年6月30日，反修例運動中共有653人被控暴動，294人被控非法集結。涉及暴動罪審訊的案件暫只有3宗，除本案外，還有20歲學生林子浩被控去年10月1日於黃大仙參與暴動，被裁定罪名不成立；以及22歲救生員冼嘉豪承認於去年6月12日在立法會外參與暴動，被判囚4年。

香港 反送中

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