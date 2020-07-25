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重慶違規跨省調運生豬　驗出非洲豬瘟病毒

中央社 / 台北25日電
中國重慶市江津區在一批自其他省分違規調運的生豬中，查出非洲豬瘟疫情。圖／聯合報系資料照片
中國重慶市江津區在一批自其他省分違規調運的生豬中，查出非洲豬瘟疫情。圖／聯合報系資料照片

中國官媒央視網今天報導，重慶市江津區在一批自其他省分違規調運的生豬中，查出非洲豬瘟疫情。該批生豬共24頭，其中4頭發病、1頭死亡；當局已啟動撲殺及消毒處理。

央視網引述中國農業農村部新聞辦公室昨天的公告指出，這批被排查出有非洲豬瘟的生豬，是在江津區珞璜高速公路服務區所查獲，由中國動物疫病預防控制中心24日向農業農村部報告、重慶市動物疫病預防控制中心確診。

報導表示，當地官方已按照要求啟動應急響應，對所有生豬進行撲殺及處理，並對相關場所、沿途道路及運輸車輛等進行徹底清洗消毒。案件並交由公安機關處理，進行疫情調查與追溯。

中國大陸在2018年爆發非洲豬瘟後，相關疫情導致中國的生豬存欄量大幅下降，一度帶動肉價大漲。

儘管非洲豬瘟爆發至今已近2年，但中國大陸仍零星爆發疫情。為維持常態防疫，中國農業農村部近期發布2020年第二版「非洲豬瘟疫情應急實施方案」，將疫情響應分為4級，分別為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）。

據實施方案，特別重大（Ⅰ級）代表全國新發疫情持續增加、快速擴散，21天內多數省分發生疫情，對生豬產業發展和經濟社會運行構成嚴重威脅。重大（Ⅱ級）則代表21天內，5個以上省分發生疫情，疫區集中連片，且疫情有進一步擴散趨勢。

另外，較大（Ⅲ級）代表21天內，2個以上、5個以下省分發生疫情。一般（Ⅳ級）則是21天內，1個省分發生疫情。

實施方案也指出，必要時，中國農業農村部可根據實際狀況，對突發非洲豬瘟疫情具體級別進行認定。

疫情 非洲豬瘟

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