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警方證實 杭州失蹤女子遭丈夫分屍後扔至化糞池

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
杭州市公安局25日召開記者會，證實失蹤多日的女子來惠利已遭其丈夫許姓男子殺害。（截圖自央視直播畫面）
杭州市公安局25日召開記者會，證實失蹤多日的女子來惠利已遭其丈夫許姓男子殺害。（截圖自央視直播畫面）

針對連日來引發大陸社會高度關注的杭州女子失蹤案，杭州市公安局25日上午10時召開記者會宣布，這是一宗有預謀的故意殺人案。失蹤女子來惠利已遭其丈夫許姓男子於7月5日凌晨，在家中趁其熟睡時將其殺害後分屍扔至化糞池內。目前許姓男子被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

許姓男子殺害來惠利後，在多次接受媒體訪問時，刻意營造來惠利是在他睡夢中「神秘失蹤」的印象。透過媒體報導與網路傳播，事件近日引發愈來愈多大陸民眾關注。

杭州市公安局副局長賈勤敏在記者會中表示，7月22日下午，專案組對來惠利居住小區的化糞池開展抽取工作。對抽取的38車糞水進行沖洗、篩查後，發現有疑似人體組織。

現場提取檢測後，經DNA比對系來惠利的人體組織，綜合判斷來惠利可能已經遇害。同時結合各類偵查數據研判，進一步明確許姓男子為重大犯罪嫌疑人。

賈勤敏表示，結合偵查發現的犯罪事實和相關數據，專案組決定在7月23日以涉嫌故意殺人罪對許姓男子刑事傳喚。考慮到犯罪嫌疑人事發後配合報案、接受媒體採訪等情形，省、市兩級公安機關組織刑偵專家多次召開案情分析會，提前針對許姓男子制定了周密的審訊策略和方案。

賈勤敏說，經審訊，最後突破了嫌疑人口供。許姓男子初步交代，其因家庭生活矛盾對來惠利產生不滿，於7月5日凌晨在家中趁來惠利熟睡之際，將其殺害並分屍扔至化糞池內。

杭州市公安局表示，許姓男子與來惠利都是再婚，兩人於2008年結婚。許姓男子，55歲，杭州戶籍。案發前為杭州某公司駕駛員。

據《中國新聞周刊》報導，早前許姓男子、來惠利大女兒及鄰居等人都對媒體描述許姓男子與來惠利夫妻關係「恩愛」，但兩人近期因許姓男子炒股票失利、新屋裝潢等問題產生矛盾。

來惠利表姐夫稱，來惠利失蹤後，7月19日許姓男子到來惠利表姐家時還曾對親戚們說，「找不著（來惠利）就不用找了，出去玩幾天，可能就回來了。」許姓男子當時還抱怨，「警察最近老是來找我。」

公安 失蹤 殺人

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