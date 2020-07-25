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大師發怪聲「毛筆撂倒4壯漢」擂台賽影片網瘋傳：看了尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
這位大師發出怪聲、手持毛筆輕鬆對幾位壯漢揮動幾下，隨後對方立刻倒下。圖擷自Youtube
這位大師發出怪聲、手持毛筆輕鬆對幾位壯漢揮動幾下，隨後對方立刻倒下。圖擷自Youtube

過去中國「格鬥狂人」徐曉東曾和「雷公太極」宗師魏雷對戰，未料魏雷10秒內就被徐曉東秒殺，引發網友對真假武術的討論。中國山東近期舉行一場擂台爭霸賽，其中有一位大師手持毛筆、發出怪聲輕鬆撂倒4位壯漢，而該對戰影片也在網上瘋傳，許多網友認為這根本是造假，事後該地區的武術協會也出面回應。

根據「澎湃新聞」「網易新聞」報導，中國山東臨沂市17日有一場「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」，一位名叫何維越的男子在比賽當天對戰4位壯漢，只見他發出怪聲，並手持毛筆輕鬆對幾位壯漢揮動幾下，隨後對方立刻倒下，事後該段影片也在網上瘋傳，許多網友紛紛質疑這根本是用來炒作的表演。

網友留言說到「武術界能不能整治一下，看的很尷尬」、「這是搞諷刺的啊」、「哈哈哈哈哈，這是諷刺藝術，你看後面那穿紅衣服玩手機的人，笑的可開心呢～估計在拍影片」、「動作有點過於浮誇了，應該看一眼倒一片」、「看完我感覺我一個手都能搥死他」。

事後，臨沂市武術運動協會則發出聲明，表示這次活動未經過臨沂市相關政府部門和疫情管控機制審核批准，不符合中國武術協會對於武術搏擊「辦事指南」、「參賽指引」的要求，因此屬於違規辦賽，且對社會造成不良影響，損害臨沂市武術界和沂蒙革命老區的聲譽，強烈譴責該活動，目前協會也與公安等部門成立小組，與主辦單位約談，進行深入調查。

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