開房紀錄外洩！遭丈夫歐打要求離婚 女子告酒店判決出爐

根據陸媒《現代快報》報導，南京一名女子早前在一家酒店開房的紀錄被洩露出去，丈夫因此毆打她甚至還提出要離婚。該名女子將因此告上法庭，要求道歉與賠償損失責任，最終法庭判決酒店需以書面形式向該女子道歉。

報導指出，2019年12月至2020年3月，楊帆（化名）共4次和朋友入住南京一家酒店，2020年3月一名女子與她的丈夫一同來到該酒店，聲稱他們是楊帆的姐姐與姐夫，受楊帆委託來開具之前入住酒店的發票，同時提供了楊帆的電話號碼、身份證資料及基本入住時間等訊息。酒店工作人員在電腦上調取出楊帆的開房紀錄，該女子趁此機會拍下開房紀錄。

其後楊帆的開房紀錄在網上曝光，她的丈夫得知此事後對楊帆進行質問和毆打，並提出離婚，楊帆一狀告上法庭，要求酒店道歉與賠償損失責任。法官認為，酒店在面對非楊帆本人時，將她的開房紀錄展示給他人，為他人提供拍攝機會，使楊帆的開房紀錄外洩成為可能，酒店在工作中確實存在過錯，法院判決酒店以書面形式向楊帆道歉。

另外楊帆要求精神損害賠償人民幣4萬5千元（約新台幣19萬）、律師費人民幣5千元（約新台幣2.1萬）法院不同意，理由有兩點首先酒店因工作中的過錯，導致他人拍攝楊帆的開房紀錄，但開房紀錄並非由酒店向外進一步傳播，酒店沒有違反公共利益、社會公德侵害楊帆的私隱。其次開房紀錄僅是楊帆入住酒店的客觀描述，除姓名和電話號碼外，並沒有楊帆的其他資料，即便楊帆被丈夫毆打，也是其自身行為和丈夫的處理方式所致，與開房紀錄沒有直接因果關係，楊帆的損失不應由酒店承擔。

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文章授權轉載自《香港01》