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再現人間蒸發？成都男凌晨開車回家 連車失蹤15天

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

繼杭州女子離奇失蹤後，又傳出成都一名男子「人間蒸發」！33歲男子歐炳超，自本月8日凌晨和妻子報過平安，之後踏上回家之路後，於金樂路隨著其車輛消失於監控中。15天以來，山上、水下均未搜尋到人車蹤跡，歐炳超的身分證、手機、銀行卡也沒有使用痕跡，彷彿憑空消失。

封面新聞報導，經營廢鐵回收生意的歐炳超，平日裡需要去不同的城市談客戶。本月7日，他先去了什邡，再到德陽，晚上8、9時左右回到成都金堂縣淮口鎮。「他每到一個地方都會告訴我，我們一直都有溝通。」妻子文女士說，當晚9時過，歐炳超在淮口鎮一間茶樓約了客戶談生意，同樣給妻子報備了。

8日凌晨3時許，歐炳超給妻子發了最後一條微信：「老婆，我出發了，好好休息。」但到了早上6時，歐炳超還沒回家，文女士馬上打去電話，提示已關機，一絲不安從她心頭掠過。

事發後調看的監控，最後一次捕捉到歐炳超是在8日凌晨3時半左右，距離淮口城區五公里外的金樂路上。之後他手機關機，車也沒了行駛軌跡，直至現在。

據報導，當地警方在調查中，透過一個個監控畫面串聯，拼接了歐炳超消失前三小時的大致行動軌跡，文女士看到了老公的諸多反常行為。

監控記錄顯示，7日晚上12時許，歐炳超和客戶談完生意，各自離開。之後他沒有立刻回家，而是開車在淮口鎮閒轉，凌晨2時許走進一家餐館吃宵夜。而離開餐館十幾分鐘後，歐炳超消失在回家的路上。

「他為什麼沒直接回家，為什麼要在街上溜達？」在文女士眼裡，老公性格開朗，兩人感情也很好。採訪中，文女士還透露了一個細節。兩天前，她收到一家信貸公司催還貸款的短信，那是丈夫以他的名義申請的二十多萬元車貸。但是她說，這個自己也給警方講了，她不相信老公會因為這筆貸款「玩失蹤」。

警方在金樂路的路面、西側的雲頂山、東側沱江中搜尋了14天，惟絲毫沒有線索。文女士也無法理解丈夫究竟去了何方，目前搜救還在進行中。

失蹤 微信 身分證

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