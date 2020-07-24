黃豆抗洪？治「管湧」防潰堤 武漢囤360噸

中國南方地區持續暴雨，長江中下游防汛形勢嚴峻，江堤告急。為守住大堤，武漢市準備多達360噸黃豆應對險情。遇水發脹的黃豆，抗洪搶險的奇效主要是對付「管湧」現象，災後還能填補歉收的農田。

香港01引述江夏區融媒體中心報導，江夏區早在今年3月就準備60噸黃豆用於防汛，近日由於近來長江水位不斷升高，故再從周邊地區採購300噸的乾黃豆，分別存放於金口電排站和范湖糧庫。

引述江夏區糧油收儲總公司負責人介紹，在7月9日接到通知後，公司隨即成立工作專班，從本地市場及外地市場搶購黃豆，「黃豆遇水會變大，可以對漏水方面起到很大的作用。」此外，江夏區在前段時間還新增1000立方米的砂石備料，用於處置長江幹堤險情。

報導指出，遇水發脹的黃豆，其抗洪搶險的奇效主要是可對付「管湧」現象。「管湧」現象就是堤壩滲水嚴重時，泥土中的細沙被水衝出來，在外形成環狀的沙包。「管湧」會破壞堤防和水閘地基，最終導致建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

要處理「管湧」現象，蓄水反壓（俗稱養水盆）是一種有效的辦法，抬高「管湧」現象範圍內的水位，減小堤防內外的水壓差，從而降低滲透壓力，水往低處流不往外溢，防止地基被掏空。由於黃豆吸水性強，放進「養水盆」後，黃豆的體積會增大，不僅可以抬高水位，還能填補砂礫空隙。此外，黃豆本身的儲備量極大，容易搶購調配，事後又能回收利用，浸泡發脹能作為優質有機肥料。

另據港媒報導，安徽廬江縣同大鎮石大圩發生缺口，洪水漫入鄉鎮低窪地帶。在搶險和搜救群眾過程中，一艘衝鋒舟翻側，5人落水其中3名消防隊員獲救。