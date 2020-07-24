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「新物種」可能是蜥蜴 「最小恐龍」搞烏龍 學者撤論文

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電

中國地質大學副教授邢立達團隊在《自然》（Nature）雜誌發表論文，稱發現「最小恐龍」，卻遭其他學者指「最小恐龍」可能是蜥蜴，論文日前已從雜誌撤稿。

香港01報導，邢立達團隊今年3月在《自然》雜誌發表《產於緬甸白堊紀的蜂鳥大小的恐龍》論文，指從一產自緬甸的琥珀樣本中發現的新屬新種——寬婭眼齒鳥（Oculudentavis khaungraae）可能是迄今為止最小的鳥類，而鳥類被認為是恐龍的後裔，因此這一物種可能也算迄今發現的「最小恐龍」。

報導說，不過此文此後引起爭議，多位學術同行聯合發表《琥珀中的「史上最小恐龍」，也許是史上最大烏龍》質疑文章，指從爬行動物演化關係、整體外形的趨同演化、標本解剖特徵等方面提出十大疑點，認為斷定「最小恐龍」證據不足，很可能是蜥蜴。

「最小恐龍」風波喧鬧數月後，出現驚人發展。報導稱，《自然》雜誌官網日前發布3月12日封面文章《產於緬甸白堊紀的蜂鳥大小的恐龍》的撤稿聲明，稱為了預防不正確的（分類學）信息保留在文獻紀錄中，作者們決定撤回本文。

報導說，論文第一作者中國地質大學（北京）副教授邢立達稱，經論文通訊作者代表所有作者與《自然》雜誌協商，「我們決定從Nature撤回這篇論文。科學是一個反覆驗證，不斷接近真相的過程。我們感謝在這個過程中，對我們提出各種意見的學者與朋友們」。

恐龍 緬甸

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