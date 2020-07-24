江蘇女欠5萬人民幣無力還債以身相許 婚後月餘閃離求分割財產

江蘇一名女子因無力償還5萬1000元（人民幣，下同，約7268美元）欠款，決定「以身相許」抵債；豈料結婚一個月後，「以死相逼」要求離婚，還主張依法分割財產，男方覺受騙要求償還借給她的各類款項，雙方鬧上法庭。法官判准予離婚，但女方須歸還所有欠款、不當得利共計9萬5500元（約1萬3608元）。

據現代快報報導，已婚女子劉莉經營童裝店，婚後與丈夫的感情日趨平淡；2019年初，劉莉在店裡偶遇比她大12歲的陳西，雙方相互吸引進而交往。今年3月，劉莉因資金周轉不靈，欠了一堆外債，她求助陳西，陳西直接轉給劉莉1萬元（約1424美元）。後來劉莉又多次向陳西借款並出具欠條，載明借款5萬1000元。

報導指出，隨著與陳西關係升溫，劉莉與丈夫在6月中旬辦理離婚手續。然而，劉莉的童裝店生意每況愈下，之前拖欠的外債好不容易用陳西借的錢還上了，但自己欠陳西的借款又不知如何償還。劉莉想到收入穩定、花錢大方，便萌生「以身相許」念頭，同時日後也有所保障。

豈料婚後僅僅一個多月，劉莉即與陳西分居並以死相逼要求離婚，後又訴至法院，要求離婚並依法分割財產。