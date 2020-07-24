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女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

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河南婦被家暴跳樓仍無法離婚 提訴訟竟遭公公死亡威脅

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電

河南商丘劉姓婦人不堪家暴，為逃生從二樓跳下，致全身多處骨折、雙下肢截癱；事發近一年，她仍未能成功離婚，遂向法院起離婚訴訟，卻遭公公死亡威脅。

綜合澎湃新聞、封面新聞報導，劉女3年前結婚，婚後曾遭丈夫兩次家暴。第一次是在孩子4個月大的時候，原因是丈夫賭博輸錢被上門要債；第二次被家暴同樣是因丈夫賭博問題，丈夫揚言要將其「打死」，她選擇從二樓跳下，她強調「為了逃生，不是自殺的行為」，這次家暴造成包括左眼眶、腰椎胸椎等全身共9處骨折，雙下肢截癱，目前已經住院治療11個月，外出需要輪椅。

根據劉女提供的兩份醫師診斷書顯示，左眼部骨折損傷程度構成輕傷一級；腰椎爆裂性骨折伴椎管狹窄並雙下肢截癱、左側眼光內側壁骨折等身體多處骨折。

劉女表示，丈夫故意傷害罪已立案還未收監，事發近一年，她仍未能成功離婚。由於丈夫不同意離婚，她已向法院起離婚訴訟，並稱事發後受到公公死亡威脅。

日前第一次開庭後法院要求調解，劉女士申請再次開庭。據悉，商丘市婦聯已關注到此事並介入。

來源：YouTube

骨折 離婚 家暴

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