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腦洞大開 武漢採購360噸黃豆竟是用來「抗洪」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
武漢市江夏區糧油收儲總公司負責人身後這批黃豆，主要是準備用於「抗洪」。（取自《紅星新聞》）
武漢市江夏區糧油收儲總公司負責人身後這批黃豆，主要是準備用於「抗洪」。（取自《紅星新聞》）

大陸長江流域近期洪澇頻傳，各地無不積極抗洪。但據成都傳媒集團旗下的新媒體《紅星新聞》報導，神奇的是，面對連日來長江中下游防汛形勢嚴峻、江堤告急，為守住大堤，武漢市江夏區準備好的防洪物資竟然是360噸黃豆。

武漢市江夏區融媒體中心指出，早在今年3月，江夏區就準備了60噸黃豆用於防汛。由於近來長江水位不斷升高，又從周邊地區採購了300噸乾黃豆。

江夏區糧油收儲總公司負責人說，「黃豆遇水會變大，可以對漏水方面起到很大的作用。」7月9日接到通知後，公司就成立工作專班，從本地市場及外地市場搶購黃豆。

報導進一步解釋，黃豆可以有效防堵堤防出現可能導致潰堤的「管湧」現象。所謂「管湧」是指在滲流作用下，土體細顆粒沿骨架顆粒形成的孔隙，水在土孔隙中的流速增大引起土的細顆粒被沖刷帶走的現象。

湧水口徑小者幾厘米，大者幾公尺，孔隙周圍多會形成隆起的沙環。簡單來說，「管湧」就是堤壩滲水嚴重時，土體中的細沙被流水沖出，在外形成環狀的沙包。

管湧出現的時間久了，大量的湧水翻沙會破壞堤防和水閘地基土壤骨架，導致決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

報導指出，應對這種險情，「蓄水反壓」（俗稱「養水盆」）是有效的方法，即通過抬高管湧區內的水位來減小堤內外的水頭差，從而降低滲透壓力，水往低處流不往外溢，從而防止地基被掏空。此時，黃豆就派上用場了。

報導稱，由於黃豆吸水性強，把黃透丟進「養水盆」，豆子體積會增大，不僅可以抬高水位，還能填補砂礫空隙，且黃豆儲備量很大，容易搶購調配，還能回收利用，泡水膨脹後的黃豆能作優質有機肥。

路透報導，美國農業部周四表示，7月中旬美國玉米和大豆的周出口量達到近年來的高點，這主要是受益於中國的大規模採購。截至7月16日當周，中國採購美國黃豆量升至169.6萬噸，為2019年3月以來的最高水準。

武漢 事故 漏水

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