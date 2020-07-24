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霍啟剛宣布參選 「跳水皇后」郭晶晶現身相挺

世界日報 / 香港新聞組／香港24日電
霍啟剛正式遞交報名表格後，與妻子郭晶晶一同會見傳媒。(中新社)
霍啟剛正式遞交報名表格後，與妻子郭晶晶一同會見傳媒。(中新社)

全國政協委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛23日召開線上記者會，宣布參選2020年立法會體育、演藝、文化及出版界選舉。其後，他赴康文署總部遞交表格報名參選，其妻子、「跳水皇后」郭晶晶也現身撐場。霍啟剛表示，自己一直關注業界發展，日後將會以參選人身分繼續努力接觸業界人士，也會促請港府盡快推出第三輪防疫抗疫基金支援業界。他希望可以利用立法會平台，善用多年累積的經驗、人脈、資源，為業界服務。

文匯報報導，霍啟剛已在體演文出界服務多年，積累了豐富的人脈和經驗，他在線上發布會中直言，很想了解和服務業界朋友的需要，因此決定參選。

據報導，他直言，港府對體演文出界不夠重視，雖然有紓困措施，但許多從業者認為「幫唔到手」，反映業界缺乏長遠、穩定的跨部門支持。他希望為立法會注入新思想和正能量，利用之前的工作經驗和網絡，虛心聆聽業界需要，監察港府之餘，也會為業界爭取長遠穩定的政策，更好地服務業界和市民。他並希望能與業界繼續交流，不斷完善政綱，相信「逆境並肩」，一定可以「重啟希望」。

其後，霍啟剛到沙田康樂及文化事務署總部遞交報名表，其妻子郭晶晶到場現身陪同。霍啟剛強調，考慮到參選後的工作和生活上會有所改變，事前已與家人商量選舉工作的部署，此次參選獲得家人、尤其妻子郭晶晶的百分百支持，對自己的選情「好有信心」。

問及香港國安法會否影響創作自由，霍啟剛直言，「我作為中國人、香港人，擁護基本法，也相信基本法能夠保障香港人的表達自由和創作自由，如果有幸當選議員，也會保障香港人的創作自由和創作空間，督促港府做改善工作。」

同樣報名參選體演文出界的還有周小龍和李錦添。

霍啟剛完成報名後，和妻子郭晶晶一同牽手走出。 (中新社)
霍啟剛完成報名後，和妻子郭晶晶一同牽手走出。 (中新社)

香港 立法會

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