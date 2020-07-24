誤入「健身房暖男」溫柔陷阱 女百萬積蓄遭騙光

南京警方指，當地一名女子在健身房結識了一名「暖男」，其後一步步掉入對方設下的溫柔陷阱，最終被對方騙走40萬人民幣（約168萬台幣）積蓄。

今年初，南京的一名吳姓女子在一家健身房辦理了一張健身卡，開始接觸健身。在一次健身時，身材高大、陽光帥氣的李姓男子走到吳女身邊，提醒她動作不標準，長久下去會對肌肉和骨骼造成損傷。這名「暖男」教她如何正確健身，兩人熟絡起來後常常相約一起健身，其後更約會逛街，李男對吳女照顧得無微不至。

就在兩人「談戀愛」後不久，李男卻突然失聯半個月。其後李男突然再出現，向吳女謊稱在老家的父親半個月前有急病，之前儲蓄了許久準備用來開游泳館的錢都付了醫藥費，目前手頭拮据。吳女隨即果斷拿出自己多年的積蓄40萬人民幣（約168萬台幣）交予對方，誰知李男收到錢後再次失聯，吳女驚覺受騙後報警求助。

當地警方於7月12日將李男拘捕歸案。目前李男已被警方採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》