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大陸首次火星探測 「天問一號」發射 挑戰3大任務

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸「天問一號」火星探測器昨天在海南文昌成功發射。（中新社）
大陸「天問一號」火星探測器昨天在海南文昌成功發射。（中新社）

大陸昨天在海南文昌用長征五號遙四運載火箭成功發射「天問一號」探測器，這是大陸首次火星探測，希望通過此次發射，實現火星環繞、著陸和巡視探測，獲取火星科學數據，邁出中國行星探測的第一步。

新華社報導，昨天中午十二時四十一分長征火箭發射，飛行約二一六七秒後，成功將探測器送入預定軌道，天問一號開啟火星探測之旅。它將在飛行約七個月後，明年二月到達火星附近，通過「煞車」，準確找到火星，進入環繞火星軌道，並擇機展開著陸、巡視等任務，進行火星科學探測。

據了解，這次火星探測的工程目標，一是準確找到火星、進入／下降／著陸、長期自主管理、遠距離測控通信、火星表面巡視等關鍵技術，實現火星環繞和巡視探測，獲取火星探測科學數據，實現中國在深度太空探測領域的技術；二是建立獨立自主的深度太空探測工程體系，包括設計、製造、試驗、飛行、科學研究、工程管理，以及人才隊伍，推動中國深度太空探測的可持續發展。

報導稱，天問一號主要是實現對火星形貌與地質構造特徵、火星表面土壤特徵與水冰分布、火星表面物質組成、火星大氣電離層及表面氣候與環境特徵、火星物理場與內部結構等研究。

本次火星探測任務於二○一六批准立項，由大陸國家航天局策畫，由工程總體和探測器、運載火箭、發射場、測控、地面應用等五大系統組成。

報導稱，中國火星探測是一個開放性科學平台，包括港澳大學等多個研究機構參與研製，也與歐洲太空局、法國奧地利阿根廷等國家和組織展開合作。

火星是太陽系八大行星之一，直徑約為地球的二分之一，距地球最近約五千四百六十萬公里，最遠約四億公里。「天問一號」的名字源於屈原長詩《天問》，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

受天體運行規律約束，火星探測窗口期（地球與火星最近的距離）每二十六個月出現一次，並且窗口時間較短。自一九九六年以來，幾乎每個發射窗口都有火星探測器發射。

大陸的火星探測器攜帶了地形地貌的導航相機、土壤和水冰的探地雷達、探測雷達、多光譜相機、磁場探測儀、氣象測量儀等設備。

昨天中午長征火箭發射基地旁的文昌淇水灣海濱聚集大批人潮，現場人群沸騰。大陸的「火星之旅嘉年華」活動也在文昌航天科普中心同時舉辦，邀請航天專家學者與民眾交流，讓參加者經歷一場奇妙的「火星之旅」。

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