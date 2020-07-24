廣東中歐班列 前7月將突破百列

22日5時許，滿載著45車粵港澳大灣區優質輕工產品的中歐班列緩緩從廣州鐵路樞紐大朗站開出，一路向北行駛，預計15天後抵達俄羅斯首都莫斯科。這是粵港澳大灣區今年開往俄羅斯的第30趟中歐班列。

中新社報導，中國鐵路廣州局集團有限公司（以下簡稱廣鐵集團）表示，截至7月22日，粵港澳大灣區今年共開出中歐班列94趟，同比增長15%。預計今年前7月，廣東省開行中歐班列數量將突破100列，運量突破5.5萬噸，將占到廣東鐵路國際貨運量八成。

廣鐵集團廣州貨運中心介紹，22日開出的這趟中歐班列全程11000多公里，是全球運行距離最長的國際班列之一。該中歐班列一趟就能運輸1200多噸物資出國，比現行海運快15天以上，運價相對也便宜，極具時間和成本優勢，不僅定時發車，而且限時到達。在當前全球疫情沒有得到有效遏制，海運和空運受到較大影響的同時，中歐班列運輸優勢進一步彰顯。

今年以來，粵港澳大灣區中歐班列備受海內外貨主青睞。目前，已有100多家物流公司與廣鐵集團「牽手」，將數百種大灣區工業產品以及歐洲各國農產品有序組織交由中歐班列運輸。

據統計，今年上半年，中國鐵路共開行中歐班列5122列，同比增長36%。中歐班列作為連通各國陸路運輸的主力軍，在目前海運、空運大面積停滯的情況下，已成為各國進出口貿易的主要橋梁和樞紐。

「作為中國外貿最發達的地區，粵港澳大灣區今年下半年依託中歐班列開展對外貿易的需求將進一步旺盛。因此，大灣區中歐班列的開行有剛需」。廣鐵集團貨運部總工程師黃禮明說，廣鐵集團正緊鑼密鼓鋪畫線路，做好防疫消毒，強化裝卸安全，安排骨幹人員對接國內外貨主，做到貨主隨時提出需求，鐵路隨時受理，做到隨到隨收，隨到隨運。

近年來，隨著中國高鐵的快速發展，既有線路運能得以大量釋放。在此背景下，中國國家鐵路集團有限公司推出了高鐵快運、電商班列、訂製班列、中歐班列等一系列運輸產品，大大降低了全社會物流成本、提高了社會資源利用效率、改善了社會物流結構，推動物流業快速發展。

廣東省國際物流專家池莉教授表示，在全球綜合交通體系中，鐵路不僅最安全、最環保，物流成本無疑也是最低的。中歐班列正深刻改變全球物流產業鏈版圖。