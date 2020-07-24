賀州-北部灣港 海鐵聯運班列首發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
西部陸海新通道「賀州—北部灣港」桂東海鐵聯運班列首發。（中新社）
西部陸海新通道「賀州—北部灣港」桂東海鐵聯運班列首發。（中新社）

一列裝載著50個集裝箱的列車7月22日上午駛離廣西賀州市鍾山站，經由北部灣港出海，標誌著西部陸海新通道「賀州—北部灣港」桂東海鐵聯運班列成功首發。

中新社報導，近年來，賀州市搶抓廣西賦予建設東融先行示範區的新機遇，以全力東融引領全市經濟社會實現跨越式發展，碳酸鈣和石材產業運量將向億噸級規模突破，為北部灣港提供了充沛貨源，但對物流提出了巨大需求。　　

中國鐵路南寧局集團有限公司梧州貨運中心副主任陳強表示，鐵路運輸具有運量大、全天候、成本低及節能環保的優勢，開行賀州到北部灣港海鐵聯運班列能够有效推進「公轉鐵」運輸，提升賀州外運通道能力，促進石材產品企業提質擴能，拓展企業產品輻射範圍，形成規模效應，助力區域經濟發展。

2020年4月16日，北海鐵山港進港鐵路線建成通車，解決了海鐵聯運「最後一公里」的瓶頸問題，進一步強化了北部灣港輻射桂東賀州、玉林、梧州等城市的物流能力，為桂東至北部灣港海鐵聯運班列開行提供基礎保障。　　

廣西北部灣國際港務集團有限公司副總經理寧武表示，開通桂東班列有利於讓更多的貨源匯集北部灣港，增加港口吞吐量和海鐵聯運集裝箱量。與此同時，開通桂東班列有利於激活廣西沿海鐵路資源，是最直接、最高效利用起鐵山港進港鐵路專用線的方式。 　　

桂東班列此條線路的順利開通，為西部陸海新通道開闢了一條全新的班列線路，並進一步擴大北部灣港與內陸地區貨源腹地的聯繫互動，標誌著廣西又一條西部陸海通道順利貫通。

新路線不僅帶動北部灣港集裝箱吞吐量增長，對打造北部灣國際門戶港具有重要意義，也為桂東地區提供一條穩定、安全、便捷的運輸通道。

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