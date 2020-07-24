河北唐山海草床 啟動修復

失聯18天、猶如人間蒸發的杭州53歲女子來惠利失蹤案，被媒體報導出現了突破性進展，報導稱警方22日後半夜已在三堡北苑小區小區化糞池裡發現來惠利的屍體，並以涉嫌重大為由控制了來惠利的丈夫。但警方稍後回應找到屍體和丈夫被控制都是謠言。

2020-07-23 17:08