河北唐山海草床 啟動修復
河北省唐山市政府表示，日前當地曹妃甸海草床生態保護與修復工程正式開始，一期工程修復面積300公頃，遠景安排修復面積2萬公頃，為當前中國較大規模的人工海草床修復工程。
新華社報導，海草床與珊瑚礁、紅樹林是國際公認的三大典型近海生態系統。大部分海草床退化由人類活動引起，圍填海、海水汙染、掠奪式捕撈等是造成海草床破壞的主要原因。海草床一旦遭到破壞，很難自然恢復到健康狀態。
為修復海洋生態，2005年以來中國科學院海洋研究所、中國海洋大學、河北省近海生態修復工程技術研究中心等國內多家海洋科研單位在唐山海域內設置試驗區，從2009年開始實施藻礁生態、藻場建設、增殖放流等工程，2018年成功移植海草床。
唐山市自然資源與規劃局副局長段彩芹介紹：「此次修復範圍選定在現有海草床的邊緣受損退化區域，主要對破壞性網具進行清除，對工程區進行有效標識，同時進行人工移栽海草植株450萬株，人工底播海草種子800萬粒。」
目前現場項目部搭建已完成，修復區水深測量已完成90%，取種區分佈測繪、海草生物調查工作正在進行，修復區監測平台方案設計已經初步完成勘察、設計。一期工程完成後，可有效增加區域海草自我繁殖擴散、形成規模效應、有效抵禦單一海草消失風險。
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