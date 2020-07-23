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「原麥山丘」大陸關店逾三分之一 鎮店台灣麵包冠軍也走了

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
台灣麵包冠軍鎮店的「原麥山丘」麵包店，巔峰時在大陸北上廣等開出33家店，近一年卻大關十幾家，截至目前原麥山丘的門店數量已大幅減少了三分之一。取自界面新聞
台灣麵包冠軍鎮店的「原麥山丘」麵包店，巔峰時在大陸北上廣等開出33家店，近一年卻大關十幾家，截至目前原麥山丘的門店數量已大幅減少了三分之一。取自界面新聞

師從吳寶春，台灣麵包冠軍林育瑋鎮店的「原麥山丘」麵包店，去（2019）年1月巔峰時在大陸北上廣等開出33家店，近一年卻大關十幾家，截至目前原麥山丘的門店數量已大幅減少了三分之一。林育瑋也發微博表示，已離開原麥山丘，另有個人的發展規劃。

界面新聞報導，原麥山丘誕生於2013年，來自台灣的梁庭銓在說服台灣麵包冠軍林育瑋加盟後，開發出介乎於日式甜面包和歐式硬面包之間、口感更適合本土消費者的軟歐包，創業原麥山丘品牌，2013年10月在北京中關村開出第一家店。

2015年原麥山丘在北京西單開出旗艦店，每個麵包客單價人民幣50元（約新台幣220元），每天限量2,000單，一個月的營業額創下人民幣300萬元（約新台幣1,300萬元），營收是其他烘焙品牌的3到4倍。

5年前原麥山丘門店人潮大排長龍、淘寶代購泛濫，是大陸第一代烘焙界網紅，如今卻爆出大舉關店。

界面新聞匯整微博和大眾點評等多個平台發現，從2019年下半年到2020年以來，原麥山丘在南京、武漢、大連、西安、揚州的門店陸續關閉。

更早之前，原麥山丘在瀋陽、哈爾濱、重慶也關店。根據原麥山丘微信公眾號在7月19日最新門店的統計，它目前在全大陸只有20家門店，其中北京有17家（包括一家早餐店），天津3家。

不過，界面新聞實地探訪北京全家霞公府門店時發現，麵包櫃是空的。而店員表示「每周六都不上貨」。

報導指出，今年疫情讓原麥山丘舉步維艱。英敏特食品飲料分析師俞文指出，烘焙麵包市場過去五年一直保持兩位數的增長。然而，今年也難逃新冠疫情衝擊。「第1季銷量趨近於零」，機搆預計，2020年烘焙行業的銷售額年增長率將超逾-6.7%。機構評估，短期內原麥山丘很難再有翻身的機會。

北京「原麥山丘」麵包櫃空蕩蕩，店員表示「每周六都不上貨」。取自界面新聞
北京「原麥山丘」麵包櫃空蕩蕩，店員表示「每周六都不上貨」。取自界面新聞

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