馴獸師用針扎熊？西安野生動物園回應了
針對日前網上流傳，西安秦嶺野生動物園馬戲表演過程中，工作人員疑似使用針扎黑熊一事，西安秦嶺野生動物園發布聲明稱，網傳扎熊的針其實是塑料材質的指揮棒，目前已要求合作項目「馬戲大世界」開除當事人，並暫停黑熊表演的項目。
工作人員已被開除
中新網報導，近日有一則「西安秦嶺野生動物園虐熊事件」的相關視頻在微博上廣傳，西安秦嶺野生動物園在發現後，立刻成立專案小組調查，隨後發布聲明表示，影片中是該園區與「馬戲大世界」合作的黑熊表演節目，過程中，工作人員使用的指揮棒並非網傳所述為針，而是塑膠材質，平常主要用來訓練黑熊做某項動作的道具。
據報導，針對表演過程中使用指揮棒直接接觸黑熊身體，且動作幅度大的不當行為，西安秦嶺野生動物園表示已經開除當事人，並要求馬戲大世界進一步規範其動物行為訓練展示，暫停黑熊表演項目。該園區也表示，未來將加強合作項目的監管，給遊客一個自然和諧的遊園環境。
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