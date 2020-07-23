快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北2漢鐵鍬尋仇 竟把祖孫打到1死1命危

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

河北近日發生一宗慘案，保定市一名婦人及其三歲孫女遭人用鐵鍬毆打，現場滿地是血，婦人當場死亡，其孫女重傷住進加護病房；其中一名嫌犯已服農藥自殺身亡，另一人則被警方逮捕並依法刑事拘留，此案正在偵辦中。

來源：YouTube

據瀟湘晨報報導，河北司機王海波先前因載老闆出車禍引發糾紛，沒想到老闆的兩名家屬竟持鐵鍬、刀具到王海波家打人，被打到當場死亡的老婦人是王海波的母親，重傷的三歲女童為王海波的女兒。

根據網上流傳的監視畫面顯示，一名老漢持鐵鍬瘋狂擊打老婦頭部數十下，將她打倒在地，當場死亡，隨後更把三歲女童打成重傷，造成其腦幹嚴重受損，腦內多處骨折，送進加護病房。

據報導，王海波表示，老闆和他是有親戚關係的，持鐵鍬行凶者是妻子的舅舅，持刀具站在一旁的是妻子外公。原來幾個月前，王海波開車載著馬姓老闆在高速上因追尾導致車禍，兩人均受傷住院。隨後王海波為老闆墊付4萬元醫藥費，但因老闆的傷勢較重，其家人多次向王海波家索賠，雙方因此產生矛盾。

馬姓老闆的家屬屢次上門鬧事，王海波不堪其擾，帶著妻子及大女兒躲在外面，其母親則帶著小女兒回老家，沒想到就發生這場悲劇。

報導指，被打成重傷的三歲女童目前還在北京的醫院急救中，其家屬也為她在網路上發起募款。而當地警方通報，馬姓老闆的父親犯案後已喝農藥自殺，至於馬姓老闆的祖父則被抓獲並依法刑事拘留。

車禍 北京

延伸閱讀

3D打印趙州橋 破世界紀錄

3D打印趙州橋 破世界紀錄

唐山5.1地震 專家：老震區餘震

水電工尋仇剪斷博士拇指 斷肢丟草叢害他無法接回

相關新聞

馴獸師用針扎熊？西安野生動物園回應了

針對日前網上流傳，西安秦嶺野生動物園馬戲表演過程中，工作人員疑似使用針扎黑熊一事，西安秦嶺野生動物園發布聲明稱，網傳扎熊的針其實是塑料材質的指揮棒，目前已要求合作項目「馬戲大世界」開除當事人，並暫停黑熊表演的項目。

河北2漢鐵鍬尋仇 竟把祖孫打到1死1命危

河北近日發生一宗慘案，保定市一名婦人及其三歲孫女遭人用鐵鍬毆打，現場滿地是血，婦人當場死亡，其孫女重傷住進加護病房；其中一名嫌犯已服農藥自殺身亡，另一人則被警方逮捕並依法刑事拘留，此案正在偵辦中。

杭州女失蹤18天陳屍化糞池？警方：全是謠言

失聯18天、猶如人間蒸發的杭州53歲女子來惠利失蹤案，被媒體報導出現了突破性進展，報導稱警方22日後半夜已在三堡北苑小區小區化糞池裡發現來惠利的屍體，並以涉嫌重大為由控制了來惠利的丈夫。但警方稍後回應找到屍體和丈夫被控制都是謠言。

中國首次火星探測 「天問一號」發射升空

中國首個火星探測器「天問一號」23日中午12時43分，在海南島文昌航天發射場由長征五號遙四運載火箭發射。啟程前夕，中國火星探測工程22日正式對外發布「中國首次火星探測任務天問一號1：1著陸平台和火星車」。

自淹救洪災？ 安徽「含淚扛下所有」

「發展沒有份，犧牲卻是你？」今年6月以來，多地洪水肆虐，其中以江西、安徽、湖北、湖南、重慶、廣西等地最為嚴重。就在洪水威脅擴大之際，「安徽自淹救洪災？滁河炸壩、淮河放水淹下游...」的聲音及畫面讓人揪心。人民網安徽頻道更刊文：安徽正飽含熱淚扛下所有。

3D打印趙州橋 破世界紀錄

由河北工業大學副校長兼土木與交通學院院長馬國偉研究團隊，按照「天下第一橋」趙州橋1：2縮尺打印後，現場組裝為長28.1公尺、淨跨徑為17.94公尺的3D打印橋，昨天被金氏世界紀錄認證為「最長的3D打印橋」。

雨中光腳扒飯 這個交警紅了

湖北恩施一名交警在雨中光腳扒飯的視頻在網上被廣泛轉發走紅後，交警康弘也因名字的諧音被稱為「抗洪哥」。

中國航天迷奔文昌發射場 民宿一房難求

隨著中國首次火星探測任務「天問一號」發射日期的臨近，大批航天迷湧進文昌航天發射場周邊小鎮卡位爭睹。曾參與文昌航天發射場建設的工程兵張帆，退役後回到附近的龍樓鎮開了一家民宿，近日早已一房難求。

大陸火星探測器發射升空 預計明年2月抵達火星

據央視新聞報導，中國大陸首次火星探測任務「天問ㄧ號」探測器，已於23日12時許在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空。

走廊練習「後仰跳投」慘變跳樓 男學生2樓飛出跌落

在走廊上跑跳是一件危險的事，若走廊旁為矮圍牆，一不小心就有可能跌下樓。中國近期發生一起學生墜樓的意外，廣東一間中學下課時間有多位學生在走廊上玩耍，其中一位男同學做出後仰跳投的動作，未料卻撞上後面的矮牆，失去平衡從2樓飛出跌落，攝影機畫面一曝光後，引發網友熱議。

杭州神秘失蹤18天女子尋獲 警方在化糞池發現遺體

杭州53歲女子來惠利神秘失蹤長達18天引發大陸社會高度關注，據多家大陸媒體23日報導，杭州警方已於22日深夜，在其居住的小區化糞池內發現屍體，但具體死亡原因仍不明。

迎親禮車撞斃年幼姐弟…新人照常舉行婚禮 網怒：良心不痛？

湖北省襄陽市一輛充當花車的賓士（Mercedes-Benz）房車，上周六（18日）在迎親途中突然失控加速，撞倒在路邊玩耍的一對年幼姐弟，僅6個月大的弟弟當場死亡，被壓在石碑下的8歲家姐頭顱破裂，送院搶救不治。知情人透露，涉事的一對新人未有第一時間救人，如常舉行婚禮，結果惹來不少批評聲音。

熱門新聞

陸男吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

杭州神秘失蹤18天女子尋獲 警方在化糞池發現遺體

迎親禮車撞斃年幼姐弟…新人照常舉行婚禮 網怒：良心不痛？

安徽一小鎮15個村全被淹沒…洪水肆虐 陸災損4874億

人皮面具太逼真！3陸男行竊速變臉 警耗上百小時才發現

大陸宣布 考慮不承認英國BNO護照為有效旅行證件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。