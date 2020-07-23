河北2漢鐵鍬尋仇 竟把祖孫打到1死1命危

河北近日發生一宗慘案，保定市一名婦人及其三歲孫女遭人用鐵鍬毆打，現場滿地是血，婦人當場死亡，其孫女重傷住進加護病房；其中一名嫌犯已服農藥自殺身亡，另一人則被警方逮捕並依法刑事拘留，此案正在偵辦中。

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據瀟湘晨報報導，河北司機王海波先前因載老闆出車禍引發糾紛，沒想到老闆的兩名家屬竟持鐵鍬、刀具到王海波家打人，被打到當場死亡的老婦人是王海波的母親，重傷的三歲女童為王海波的女兒。

根據網上流傳的監視畫面顯示，一名老漢持鐵鍬瘋狂擊打老婦頭部數十下，將她打倒在地，當場死亡，隨後更把三歲女童打成重傷，造成其腦幹嚴重受損，腦內多處骨折，送進加護病房。

據報導，王海波表示，老闆和他是有親戚關係的，持鐵鍬行凶者是妻子的舅舅，持刀具站在一旁的是妻子外公。原來幾個月前，王海波開車載著馬姓老闆在高速上因追尾導致車禍，兩人均受傷住院。隨後王海波為老闆墊付4萬元醫藥費，但因老闆的傷勢較重，其家人多次向王海波家索賠，雙方因此產生矛盾。

馬姓老闆的家屬屢次上門鬧事，王海波不堪其擾，帶著妻子及大女兒躲在外面，其母親則帶著小女兒回老家，沒想到就發生這場悲劇。

報導指，被打成重傷的三歲女童目前還在北京的醫院急救中，其家屬也為她在網路上發起募款。而當地警方通報，馬姓老闆的父親犯案後已喝農藥自殺，至於馬姓老闆的祖父則被抓獲並依法刑事拘留。