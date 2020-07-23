杭州女失蹤18天陳屍化糞池？警方：全是謠言

失聯18天、猶如人間蒸發的杭州53歲女子來惠利失蹤案，被媒體報導出現了突破性進展，報導稱警方22日後半夜已在三堡北苑小區小區化糞池裡發現來惠利的屍體，並以涉嫌重大為由控制了來惠利的丈夫。但警方稍後回應找到屍體和丈夫被控制都是謠言。

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綜合報導，浙江杭州近日發生這起頗為蹊蹺的失蹤案，當事人杭州市江乾區三堡北苑小區居民53歲女子來惠利的丈夫表示，他7月5日凌晨零時30分起來上廁所時，還看到來惠利在房間裡睡覺，但清晨5時30分再次醒來沒看到她，以為她出門，直到7月6日接到來惠利工作單位的電話，得知她當天沒有到崗才報警。

家屬發現，來惠利出門時只穿了一件咖啡色吊帶睡衣，錢包、手機、鑰匙、外套都沒有帶走。查了小區所有的監控視頻，均沒有找到她，監控中確定發現來惠利最晚時間是7月4日17點10分回家，沒有監控顯示她走出小區，家屬一度懸賞人民幣10萬元尋人。

警方搜查了下水道、管道井、地下停車場、天台等區域，甚至抽乾過距離小區步行200米小花園的池水，並對周圍居民家進行排查，都沒有任何線索。22日再排查下水道及化糞池，津雲新聞報導稱，警方深夜在化糞池發現來惠利的屍體。不過澎湃新聞報導，對此，警方部門回應是謠言，具體案情以警方通報為準。

齊魯晚報23日則報導杭州市公安局江乾區分局通報稱，經走訪調查、現場調查、痕跡檢驗，案件取得重大突破，來惠利55歲的許姓丈夫有重大作案嫌疑，已被警方控制。澎湃新聞稍後引述警方說法稱，網上傳出的這則警方通報也是謠言。

上游新聞報導，來惠利在一家會計事務所做保潔，住的是當地的回遷小區，來惠利的房子也是她名下的回遷房。來惠利曾經歷過兩段婚姻，大女兒是和前夫所生，和現在的丈夫結合後生下了小女兒，一家人生活融洽。

來惠利所住小區東門、北門、地下停車場監控密布，且24小時有人值守，「只要從東門、北門出去，肯定能拍到影像。」小區保安稱。但家人熬夜查了3天監控，就是沒有看到她出了小區。

此事件連日來備受關注，網絡上網民對此案進行了「全民破案」，網民提出各種破案思路和來惠利去向的各種可能。諸多猜測也隨之而來，小區居民們表示，有傳言稱來惠利的失蹤與其新分到兩套回遷房有關。杭州市公安局江乾區分局則稱暫未發現有關線索。