中國火星探測任務 「天問一號」發射成功

中國首次火星探測任務「天問一號」今天中午成功發射升空，探測器已進入預定軌道，預計明年2月抵達火星，將進行火星環繞、登陸和巡視探測。

中國探月與航天工程中心微信公眾號23日報導，中午12時41分15秒，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器在中國文昌航太發射場由長征五號遙四運載火箭實施發射，在飛行2177秒後進入地球火星轉移軌道，器箭分離正常，探測器太陽翼展開正常，發射任務成功。

據報導，「天問一號」探測器將飛行大約6個半月抵達火星，進入環繞火星軌道，2021年5月擇機在火星上的烏托邦平原南部區域軟著陸。

綜合科技日報、澎湃新聞等陸媒報導，由於距離遙遠、登陸難度高，中國首次探測火星任務能否成功完成，還面臨許多挑戰。

據統計，自1960年以來，美國、俄國、日本、歐洲和印度先後進行了44次火星探測項目，但成功和部分成功的任務僅有23次，完全成功率是43%。

中國航天局表示，「天問一號」任務如果成功，中國將成為世界上第一個首次透過一次任務就實現火星環繞和著陸巡視探測的國家，也將成為世界上第二個實現火星車安全著陸和巡視探測的國家。

據報導，由於火星距離地球遙遠，因此探測火星需要選擇其與地球距離較近的時機，這樣的機會每隔26個月才有一次，而今年7月到8月正是火星探測器發射最適合的時間。

目前，阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）已於20日率先在日本成功發射升空；美國的2020火星任務（Mars 2020）則預計7月30日發射。