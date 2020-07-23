中國首次火星探測 「天問一號」發射升空

中國首個火星探測器「天問一號」23日中午12時43分，在海南島文昌航天發射場由長征五號遙四運載火箭發射。啟程前夕，中國火星探測工程22日正式對外發布「中國首次火星探測任務天問一號1：1著陸平台和火星車」。

來源：YouTube

據介紹，天問一號探測器將由長征五號運載火箭送入地火轉移軌道，飛行約七個月抵達火星。火星車上科學載荷之中的次表層探測雷達，能夠「透視」火星地下10米的土壤成分，對冰層探測深度能達百米，並裝有兩對「大翅膀」─太陽能電池板，用以接收太陽能提供能源。

海南交警前晚在微博發出通告稱，23日0時至24時對文昌航天發射基地周邊道路及通往文昌的道路實施交通管制，意味「天問一號」最快今日升空。

據央視新聞報導，此次火星探測是中國行星探測階段的首次任務，也是中國深空探測領域全新的里程碑，將一次實現「環繞、著陸、巡視」三個目標，這是其他國家第一次實施火星探測從未有過的，面臨的挑戰也是前所未有。

來源：YouTube

火星車最引人矚目的就是豎立在前端的桅桿，頂端的方形設備就像機器人的腦袋，而頂端的方形盒子，就是火星車的「眼睛」，上面有幫助火星車避開障礙來實施前行即時探測的全景相機，還有識別礦物質成分的多光譜相機。在火星車上，還裝有四個「大翅膀」，這正是太陽能電池板。除此之外，火星車還配有探測雷達、磁場探測儀和氣象測量儀，可以對火星進行全方位的探測。

據介紹，為了適應火星地表特殊環境，火星車還具備環境感知、障礙識別、局部路徑規畫及多輪運動協調控制等功能。火星車在火星上依靠太陽能來獲得能源，它的設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。火星表面環境比較惡劣，其地表坑窪不平，夜晚溫度能達-85℃，時不時還會出現風暴，為此火星車採用了多種高科技材料以更好適應複雜環境。火星車在火星上的行駛速度為200米每小時，科學家們希望它能走得更遠，探測更多數據。

和火星車一起亮相的還有1：1著陸平台，中國首次火星探測任務中它將搭載火星車著陸到火星地表，開啟探測作業，邁出火星探測的第一步。

中國科學院院士歐陽自遠指出，為了人類社會的可持續發展，火星可否改造成為適宜人類居住的綠色星球？只有這些重大科學問題被一一解答，才能清楚地思考地球和人類自身的未來。