自淹救洪災？ 安徽「含淚扛下所有」

「發展沒有份，犧牲卻是你？」今年6月以來，多地洪水肆虐，其中以江西、安徽、湖北、湖南、重慶、廣西等地最為嚴重。就在洪水威脅擴大之際，「安徽自淹救洪災？滁河炸壩、淮河放水淹下游...」的聲音及畫面讓人揪心。人民網安徽頻道更刊文：安徽正飽含熱淚扛下所有。

自由亞洲電台報導，安徽地處江淮地區，受長江和淮河來水的雙重影響，淮河水位達到30米，王家壩向蓄洪區開閘，導致下游一片汪洋，根據官媒的說法，安徽要分擔長江下游洪水的威脅。

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更有網友直白的說，為了上保河南，下保江蘇，這次，安徽又作出了犧牲，扛下了所有。

據了解，當淮河水位升至29米以上。本周一，安徽境內多個蓄洪區開始蓄洪。位於安徽阜南縣的王家壩閘開閘放水，不過，當局將其稱為「將河水導入蒙窪蓄洪區」。從視頻畫面中可見，阜南縣境內被洪水覆蓋，一名記者站在岸邊說：「聽見這洶湧洪水的聲音了嗎，這不是洩洪是蓄洪，蓄洪是把自己家的大門打開，讓洪水流到自己的家裡來，數十萬安徽同胞的家園就這樣變成了一片澤國，安徽人是窮，但我們不傻。」

推特網民「紅朝末年觀察」21日發文寫道，我以為都能住進學校、體育館等公共設施，原來也有窮苦人住岸邊搭棚，真的苦了災區人民，看著真揪心。另有網民寫道，安徽既然有15個蓄洪區，那每年雨季都應準備要蓄洪，為何不規畫安置村民地方的，最起碼要有帳篷吧？救助金去哪了，救助物資去哪了？

江蘇常州維權人士張建平說，蓄洪區其實就是當局認為可以分流洪水的地方，其中不少地區居住著村民，還有耕地：「洞庭湖、鄱陽湖、 太湖、洪澤湖、巢湖就是長江流域兩岸的蓄洪區。他現在要開闢蓄洪區，就是天然的蓄洪區不夠三峽大壩洩洪，導致淮河流域更加的受災嚴重，這是疊加的放水。」

安徽王家壩閘放水導致當地村莊、公路、耕地被淹。六安固鎮鎮數万人被困，玉米田被淹，僅見玉米秸稈頂部露出水面。養魚池塘內的魚蝦都被沖走。在合肥，全城大部分地區水深至膝蓋部位以上。

正在外省打工的安徽六安村民張女士說，王家壩建成以來已13年沒有開閘：「今年應該是最厲害的，水是最大的了，以往水再大也沒這麼大。我們老家蕪湖災情挺大的，他們都遷移出來了，年輕人打工的都回家去抗災了。」

另據中新社報導，應急管理部22日披露，洪澇災害已造成27個省市區4552.3萬人次受災、142人死亡或失蹤，直接經濟損失達1160.5億元人民幣。當前長江中下游和淮河上中游依然超警戒水位，洪災情勢依舊險峻。