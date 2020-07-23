快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

雨中光腳扒飯 這個交警紅了

世界日報 / 中國新聞組／上海23日電
康弘在雨中光腳扒飯。圖／取材自恩施市公安局
康弘在雨中光腳扒飯。圖／取材自恩施市公安局

湖北恩施一名交警在雨中光腳扒飯的視頻在網上被廣泛轉發走紅後，交警康弘也因名字的諧音被稱為「抗洪哥」。

「洪水之後連續三天兩夜沒回過家，昨天才回去在床上睡了一覺。」7月21日，康弘提及網上的視頻時回憶稱，洪水發生時，他和中隊的其他同事第一時間趕往轄區各處，開展群眾轉移和救援工作，之後又在各個路口執勤，防止來往司機涉險。

由於全城受災，警力被派往各處支援，無法正常換崗，當天午飯時，康弘就近買一個盒飯在路邊扒了起來，「由於連續執勤膠鞋了進了不少水，我就把它脫了下來」。這一幕正好被過路行人看見，發到網上後引起網友紛紛點讚。

延伸閱讀

安徽一小鎮15個村全被淹沒…洪水肆虐 陸災損4874億

中國洪災經濟損失逾800億人民幣 災後豬肉價格飆

檢討三峽大壩 不如檢視大甲溪石岡壩

安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

相關新聞

中國首次火星探測 「天問一號」發射升空

中國首個火星探測器「天問一號」23日中午12時43分，在海南島文昌航天發射場由長征五號遙四運載火箭發射。啟程前夕，中國火星探測工程22日正式對外發布「中國首次火星探測任務天問一號1：1著陸平台和火星車」。

自淹救洪災？ 安徽「含淚扛下所有」

「發展沒有份，犧牲卻是你？」今年6月以來，多地洪水肆虐，其中以江西、安徽、湖北、湖南、重慶、廣西等地最為嚴重。就在洪水威脅擴大之際，「安徽自淹救洪災？滁河炸壩、淮河放水淹下游...」的聲音及畫面讓人揪心。人民網安徽頻道更刊文：安徽正飽含熱淚扛下所有。

3D打印趙州橋 破世界紀錄

由河北工業大學副校長兼土木與交通學院院長馬國偉研究團隊，按照「天下第一橋」趙州橋1：2縮尺打印後，現場組裝為長28.1公尺、淨跨徑為17.94公尺的3D打印橋，昨天被金氏世界紀錄認證為「最長的3D打印橋」。

雨中光腳扒飯 這個交警紅了

湖北恩施一名交警在雨中光腳扒飯的視頻在網上被廣泛轉發走紅後，交警康弘也因名字的諧音被稱為「抗洪哥」。

中國航天迷奔文昌發射場 民宿一房難求

隨著中國首次火星探測任務「天問一號」發射日期的臨近，大批航天迷湧進文昌航天發射場周邊小鎮卡位爭睹。曾參與文昌航天發射場建設的工程兵張帆，退役後回到附近的龍樓鎮開了一家民宿，近日早已一房難求。

大陸火星探測器發射升空 預計明年2月抵達火星

據央視新聞報導，中國大陸首次火星探測任務「天問ㄧ號」探測器，已於23日12時許在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空。

走廊練習「後仰跳投」慘變跳樓 男學生2樓飛出跌落

在走廊上跑跳是一件危險的事，若走廊旁為矮圍牆，一不小心就有可能跌下樓。中國近期發生一起學生墜樓的意外，廣東一間中學下課時間有多位學生在走廊上玩耍，其中一位男同學做出後仰跳投的動作，未料卻撞上後面的矮牆，失去平衡從2樓飛出跌落，攝影機畫面一曝光後，引發網友熱議。

杭州神秘失蹤18天女子尋獲 警方在化糞池發現遺體

杭州53歲女子來惠利神秘失蹤長達18天引發大陸社會高度關注，據多家大陸媒體23日報導，杭州警方已於22日深夜，在其居住的小區化糞池內發現屍體，但具體死亡原因仍不明。

迎親禮車撞斃年幼姐弟…新人照常舉行婚禮 網怒：良心不痛？

湖北省襄陽市一輛充當花車的賓士（Mercedes-Benz）房車，上周六（18日）在迎親途中突然失控加速，撞倒在路邊玩耍的一對年幼姐弟，僅6個月大的弟弟當場死亡，被壓在石碑下的8歲家姐頭顱破裂，送院搶救不治。知情人透露，涉事的一對新人未有第一時間救人，如常舉行婚禮，結果惹來不少批評聲音。

陸男吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

浙江省杭州市1名55歲謝姓男子，先前吃完酸菜魚生魚片後出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹瀉等症狀，起初以為是父親逝世心情鬱悶影響，豈料去醫院檢查才發現，肝臟已經被寄生蟲吃掉一半了。

3D打印趙州橋 破世界紀錄

坐落於河北工業大學北辰校區的裝配式混凝土3D打印趙州橋日前成功挑戰金氏世界紀錄，被認證為「最長的3D打印橋」。

民眾體驗智慧涼道消暑

7月22日是大暑節氣，重慶兩江新區禮嘉智慧公園打造的智慧涼道吸引民眾前來體驗。當外界溫度達到設定值且紅外線感應到行人走近...

熱門新聞

陸男吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

杭州神秘失蹤18天女子尋獲 警方在化糞池發現遺體

中美關係進一步惡化 離在岸人民幣迅速「破7」

迎親禮車撞斃年幼姐弟…新人照常舉行婚禮 網怒：良心不痛？

美下令關閉中國領事館 港股受衝擊大跌577點

安徽一小鎮15個村全被淹沒…洪水肆虐 陸災損4874億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。