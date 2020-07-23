雨中光腳扒飯 這個交警紅了
湖北恩施一名交警在雨中光腳扒飯的視頻在網上被廣泛轉發走紅後，交警康弘也因名字的諧音被稱為「抗洪哥」。
「洪水之後連續三天兩夜沒回過家，昨天才回去在床上睡了一覺。」7月21日，康弘提及網上的視頻時回憶稱，洪水發生時，他和中隊的其他同事第一時間趕往轄區各處，開展群眾轉移和救援工作，之後又在各個路口執勤，防止來往司機涉險。
由於全城受災，警力被派往各處支援，無法正常換崗，當天午飯時，康弘就近買一個盒飯在路邊扒了起來，「由於連續執勤膠鞋了進了不少水，我就把它脫了下來」。這一幕正好被過路行人看見，發到網上後引起網友紛紛點讚。
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