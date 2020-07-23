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中國航天迷奔文昌發射場 民宿一房難求

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
張帆的花築．文昌海暇民宿。取材自中新網／受訪者提供
張帆的花築．文昌海暇民宿。取材自中新網／受訪者提供

隨著中國首次火星探測任務「天問一號」發射日期的臨近，大批航天迷湧進文昌航天發射場周邊小鎮卡位爭睹。曾參與文昌航天發射場建設的工程兵張帆，退役後回到附近的龍樓鎮開了一家民宿，近日早已一房難求。

「發射之前客房一點都不用愁賣。一個半月之前，有好幾家人就把整個這次火星探測任務的發射窗口期的房間全定了。」紅星新聞報導，經營花築．文昌海暇民宿的張帆說，外地的客人主要是奔著發射場，看火箭發射。「在海邊看火箭發射，那種震撼的體驗是看電視直播完全感受不到的」。

張帆曾是一名工程兵，2010年至2018年間參與了中國文昌航天發射場建設。張帆說，他是文昌航天發射場的第一批建設單位，參與了建設全過程，剛開始環境克難，沒水沒電沒路也沒地方住，大家在帳篷裡住了大半年。

高溫、高濕、高鹽度的自然環境，也給施工人員造成了很大的困擾。建設發射塔架時，鋼結構最高表面溫度超過攝氏70度，「在裡面『汗蒸』，在外面『烤肉』，戰友們由於出汗過多，穿的工作服到晚上回到宿舍都已經板結。」

複雜的施工工藝也讓張帆印象深刻。文昌發射場是在近海施工，向下挖掘會湧出海水，對鋼筋混凝土腐蝕性大，防腐是一大難點。再加上地質條件複雜，經常需要在地下爆破岩石。完全建好一座火箭發射場及配套設施至少要10年，但在工程建設者們一一克服困難下，文昌航天發射場建設只花了近5年。

2019年，張帆離開部隊後，決定回到曾經工作、戰鬥過的文昌開民宿，由於民宿地點據發射塔架直線距離僅約6.7公里，且擁有極佳的發射觀測視角，每到火箭發射窗口期，總是一房難求。無論多忙，每到發射時，他都會站在海邊看著火箭騰空而起，直衝雲霄。「每一發火箭都是從自己參與建設的發射塔架上騰飛上天，心裡這種自豪感和別人真不一樣。」

火箭 民宿 火星

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